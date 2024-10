Rośnie niemiecki eksport, maleje import

Minimalny handel z Federacją Rosyjską

W sierpniu Niemcy wyeksportowały do ​​państw członkowskich Unii Europejskiej towary o wartości 72,7 mld euro, natomiast zaimportowały towary o wartości 57,4 mld euro. W porównaniu z lipcem kalendarzowy i wyrównany sezonowo eksport do krajów UE wzrósł o 0,8 proc., a import spadł o 3,7 proc.. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro w sierpniu wyniosła 50,6 mld euro (+0,6 proc.), a wartość towarów importowanych - 37,5 mld euro (-7,2 proc.). Do krajów UE nienależących do strefy euro wyeksportowano towary o wartości 22,0 mld euro (+1,4 proc.), natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 19,9 mld euro (+3,7 proc.).

Eksport towarów do krajów spoza UE wyniósł w sierpniu 59,2 mld euro, natomiast import z tych krajów - 52,0 mld euro. W porównaniu z lipcem eksport wzrósł o 1,9 proc., a import spadł o 3,2 proc. Większość niemieckiego eksportu w sierpniu 2024 r. trafiła do Stanów Zjednoczonych. Eksport wzrósł o 5,5 proc. w porównaniu z lipcem, a jego wartość wzrosła do 13,5 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 1,9 proc. do 7,4 mld euro, a do Wielkiej Brytanii o 5,7 proc. do 6,8 mld euro.

Większość importu w sierpniu pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono stamtąd towary o wartości 13,2 mld euro, co oznaczało spadek o 1,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 0,7 proc. do 7,8 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii spadł w tym samym okresie o 0,1 proc. do 2,9 miliarda euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej spadł w sierpniu o 9,5 proc. do 0,6 mld euro w stosunku do lipca. W porównaniu z sierpniem 2023 r., kiedy eksport do Rosji w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę był już na bardzo niskim poziomie, spadł o 11,8 proc. Import z Rosji spadł w sierpniu 2024 r. o 29,1 proc. do 0,1 mld euro w porównaniu z lipcem i o 41,4 proc. w porównaniu z sierpniem 2023 r.

Niższe ceny energii zwiększają bilans handlowy UE

Po słabym roku 2022 Niemcy, Włochy i Francja zaczynają odnotowywać znaczną poprawę salda handlowego w związku ze spadkiem cen energii i spadkiem importu z Chin. W lipcu Unia Europejska odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 19074,40 mln euro. Bilans handlowy wynosił średnio 2793,88 mln euro od 1999 r. do 2024 r., osiągając najwyższy w historii poziom 29544,90 mln euro w grudniu 2016 r. i rekordowo niski poziom -66855,30 mln euro w sierpniu 2022 r.

Hurtowe ceny energii elektrycznej w UE spadły w latach 2023 i 2024, po gwałtownym wzroście w poprzednich dwóch latach. Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w Europie był jednym z aspektów światowego kryzysu energetycznego i wynikał z niezliczonej liczby czynników, w tym zwiększonego popytu w okresie ożywienia gospodarczego „po pandemii”, wzrostu cen gazu ziemnego i węgla oraz spadku wytwarzanie energii odnawialnej ze względu na niską prędkość wiatru i suszę. W 2024 r. ceny nadal utrzymywały się jednak powyżej poziomów sprzed pandemii.