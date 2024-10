Wyceny na chińskich giełdach wracają do średnich historycznych

Chińska stymulacja bez szczegółów

Inwestorzy liczyli na więcej informacji na temat planów rządu w zakresie wspierania wzrostu gospodarczego, ale w komunikacie nie podano zbyt wielu szczegółów.

Przewodniczący Chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform Zheng Shanjie powiedział, że jest „w pełni przekonany”, że kraj osiągnie swoje całoroczne cele gospodarcze i społeczne. Dodał jednak: „Narasta również presja na spadkową gospodarkę Chin”.

Komentarze Zhenga pojawiły się po ogłoszeniu, że Chiny wyemitują do końca tego roku 200 miliardów juanów (28 miliardów dolarów) na projekty wydatki i inwestycje.

– Rynek naprawdę oczekiwał więcej. Korekta będzie jeszcze silniejsza, jeśli dane o Złotym Tygodniu w zakresie konsumpcji będą słabe – powiedziała Alicia Garcia-Herrero, główna ekonomistka regionu Azji i Pacyfiku w banku inwestycyjnym Natixis. – Rynek reaguje na brak realnego bodźca fiskalnego. Nie organizowałbym konferencji prasowej, żeby nie ogłosić czegoś nowego – dodała.

– Rynki liczyły na uzyskanie wskazówek co do wielkości bodźców fiskalnych – powiedział Rong Ren, zarządzający portfelem Eastspring Investments w Singapurze, ale w uwagach Zhenga nie znalazł nic nowego. – Prawdopodobnie zobaczymy, jak rynki konsolidują i trawią to, co już zostało ogłoszone, co prawdopodobnie jest znaczące, ale niewystarczające, aby zaspokoić wygórowane oczekiwania – stwierdził.

Największymi zwycięzcami sesji byli producenci sprzętu technologicznego, brokerzy, firmy z branży opieki zdrowotnej i firmy budowlane – wszyscy prawdopodobnie otrzymają wsparcie, gdy rząd stara się pobudzić gospodarkę, która z trudem odrodziła się w obliczu utraty zaufania w wyniku przedłużającego się kryzysu rynku nieruchomości.