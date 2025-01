W tym roku spółki transportowe liczą na poprawę, ale nie skokową

Sytuacja na rynku transportowym wpływa również na działalność giełdowych grup, w tym zwłaszcza tych mających w swojej strukturze firmy specjalizujące się w świadczeniu usług przewozowych. Z perspektywy kolejowej firmy Olavion, należącej do Unimotu, w tym roku branża może znaleźć się od wpływem kilku istotnych czynników zewnętrznych. „Z jednej strony istotnym pozytywnym czynnikiem będą inwestycje w infrastrukturę kolejową. Programy modernizacji torów oraz budowy nowych odcinków, szczególnie w ramach rozwoju sieci transportu, mogą znacząco poprawić efektywność przewozów kolejowych, skracając czas transportu oraz podnosząc bezpieczeństwo operacji” – twierdzi biuro prasowe Unimotu. Oczekuje wzrostu zapotrzebowania na transport ekologiczny, a tym niewątpliwie jest kolej. Z drugiej strony branża może się zmagać z takimi wyzwaniami jak zatory i opóźnienia związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury kolejowej. Dodatkowo rośnie efektywność transportu drogowego, szczególnie w związku z rozwojem sieci dróg ekspresowych i autostrad, co stanowi konkurencję dla kolei, zwłaszcza na krótkich dystansach. Istotnym czynnikiem jest wzrost kosztów energii i paliw, który może znacząco wpłynąć na rentowność firm kolejowych. Do tego dochodzą zmiany regulacji, takie jak nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa czy infrastruktury transportowej, mogące wiązać się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami.

Rentowność przewozów koleją może być niższa niż w ostatnich latach

Mimo występujących zagrożeń Unimot widzi w sektorze kolejowych przewozów towarowych potencjał do wzrostu skali działalności prowadzonej przez Olavion, ale przy niższej rentowności, niż była możliwa do wypracowania w ostatnich latach. „W naszej ocenie na rynku przewozów towarowych nastąpi powrót do rentowności sprzed okresu pandemii oraz wybuchu wojny w Ukrainie, tj. zauważalne będzie obniżenie rentowności działalności w porównaniu z latami 2021–2024. Na wyniki działalności przewozowej będzie wpływać wielkość ładunków możliwych do przewiezienia oraz podejście konkurencji do kontraktacji stawek na rok 2025” – uważa Unimot. Przypomina, że strategia grupy w biznesie kolejowym zakłada wzrost skali działalności, a konkretnie podwojenie przewożonego wolumenu ładunków w stosunku do 2023 r. Ponadto jest w niej mowa o zabezpieczeniu potrzeb przewozowych grupy i dalszej dywersyfikację bazy klientów, z minimalnym udziałem tych spoza grupy na poziomie 50 proc. przewożonego wolumenu.

Na wzrost kolejowych przewozów towarowych liczy grupa KGHM, do której należy działająca w tej branży firma Pol-Miedź Trans. Zwraca uwagę na liczne wyzwania, w tym zwłaszcza rosnące koszty operacyjne i niedobór wykwalifikowanej kadry. W tym roku firmy transportowe koncernu (również KGHM Zanam) będą koncentrować się na obsłudze firm z grupy, że szczególnym naciskiem na przewozy maszyn i podzespołów wykorzystywanych w produkcji koncernu. „Jednocześnie intensyfikowane są działania związane z pozyskaniem udziałów na rynkach zagranicznych. Rozwój działalności międzynarodowej wymaga wdrożenia nowych rozwiązań logistycznych, w tym transportu obejmującego przewozy drogowe, kolejowe oraz morskie” – podaje biuro prasowe KGHM-u.

JSW, które również posiada firmę kolejową, ocenia, że ten rok będzie dla branży trudny. – Wynika to m.in. z bardzo silnej konkurencji przewoźników spoza granic Polski – szczególnie z Czech i Słowacji. Na polskim rynku powoduje to ograniczenie marż z usług logistycznych – twierdzi Joanna Karwot z zespołu prasowego JSW. Mimo to grupa prowadzi inwestycje w tabor kolejowy, ale w sposób zrównoważony. Liczy też na realizację przewozów na zaplanowanym poziomie.