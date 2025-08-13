Firmy
Kolej przyspiesza za pieniądze z KPO

Inwestycje współfinansowane z KPO mają przyczynić się m.in. do zwiększenia prędkości pociągów, poprawienia przepustowości tras oraz usprawnienia zarządzania ruchem.

Publikacja: 13.08.2025 06:00

KPO ma wspierać rządowe plany rozbudowy kolei. Zakłada się, że w latach 2027–2028 nastąpi kumulacja

KPO ma wspierać rządowe plany rozbudowy kolei. Zakłada się, że w latach 2027–2028 nastąpi kumulacja wydatków inwestycyjnych na poziomie około 18 mld zł rocznie. Fot. mpr

Adam Woźniak

Po dwóch latach wyczekiwania w politycznej zamrażarce, rozkręcają się kolejowe inwestycje współfinansowane z KPO. Przedsięwzięcia z unijnym wsparciem realizowane przez zarządzające infrastrukturą Polskie Linie Kolejowe (PLK), warte są prawie 11,5 mld zł. Spółka zawarła już ponad 120 umów na kwotę 8 mld zł. Obejmują w sumie ponad 160 zadań, które mają przyczynić się do zwiększenia prędkości pociągów, zwiększenia przepustowości tras oraz usprawnienia zarządzania ruchem kolejowym.

