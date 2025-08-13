Kolej przyspiesza za pieniądze z KPO

Po dwóch latach wyczekiwania w politycznej zamrażarce, rozkręcają się kolejowe inwestycje współfinansowane z KPO. Przedsięwzięcia z unijnym wsparciem realizowane przez zarządzające infrastrukturą Polskie Linie Kolejowe (PLK), warte są prawie 11,5 mld zł. Spółka zawarła już ponad 120 umów na kwotę 8 mld zł. Obejmują w sumie ponad 160 zadań, które mają przyczynić się do zwiększenia prędkości pociągów, zwiększenia przepustowości tras oraz usprawnienia zarządzania ruchem kolejowym.