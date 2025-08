Podczas poniedziałkowej sesji notowania Wieltonu wróciły na wzrostową ścieżkę, drożejąc nawet o blisko 4 proc. Od dołka notowań z końca grudnia zeszłego roku mogą się już pochwalić stopą zwrotu na poziomie ok. 45 proc. Grupa zapewniła sobie niedawno stabilizację finansową, pozyskując środki od głównego akcjonariusza. Jednocześnie coraz mocniej stawia na przemysł obronny, dywersyfikując swój biznes, który ucierpiał przez spowolnienie w Europie. Pod koniec zeszłego tygodnia ten największy rodzimy producent przyczep, naczep i zabudów samochodowych poinformował o podpisaniu ramowej umowy z Jelczem, która zakłada wspólną produkcję komponentów do pojazdów wojskowych. W ramach kontraktu spółka należąca do grupy – Wielton Defence – będzie realizować produkcję, dostawy komponentów, a także świadczyć usługi montażowo-produkcyjne dotyczące pojazdów ciężarowych marki Jelcz, realizującej posiadane kontrakty na dostawy pojazdów dla Agencji Uzbrojenia. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, tylko do końca 2025 r. wartość zamówień może osiągnąć około 50 mln zł.

Reklama

Wielton Defence w maju uzyskał koncesję na produkcję oraz obrót wyrobami dla wojska i policji, co umożliwiło mu samodzielne ubieganie się o wojskowe zamówienia. Działająca w ramach Grupy Wielton spółka została utworzona w 2024 r. i jest odpowiedzialna za dostarczanie rozwiązań transportowych dla sektora obronnego. W marcu pozyskała pierwszy kontrakt w sektorze obronności o wartości ok. 10 mln zł.

Grupa Wielton mocno odczuła załamanie popytu w branży przewozów, co negatywnie przełożyło się na jej wyniki i sytuację finansową. I kwartał 2025 r. przyniósł pogłębienie negatywnych tendencji w jej wynikach. Trudna sytuacja finansowa grupy i niepewna perspektywa odbicia popytu sprawiły, że jej zarząd w maju zrewidował plany inwestycyjne na 2025 r. do ok. 46 mln zł. Jednocześnie spółka została dokapitalizowana przez głównego akcjonariusza ponad 60 mln zł, który objął akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.