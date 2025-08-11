W tym artykule w przystępny sposób wyjaśniamy, jakie prawa przysługują pasażerom w takich sytuacjach i jak skutecznie dochodzić odszkodowania za zakłócenia w podróży. Warto także skorzystać z porad ekspertów do praw pasażerów z AirCashBack, którzy wyjaśniają, jak najlepiej postępować w takich sytuacjach.
• Prawo do informacji – Linie lotnicze muszą poinformować pasażerów o przyczynach opóźnienia lub odwołania oraz o przysługujących im prawach.
• Prawo do opieki – W przypadku długiego opóźnienia (od 2 do 5 godzin, w zależności od długości trasy) pasażerowie mają prawo do posiłków, napojów oraz możliwości kontaktu (telefon lub e-mail).
• Prawo do odszkodowania – W sytuacjach, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu wynika z winy przewoźnika (np. problemy techniczne, błędy organizacyjne), pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie od 250 do 600 euro.
• Prawo do zwrotu kosztów dodatkowych – Jeżeli z powodu opóźnienia lub odwołania lotu pasażer poniósł dodatkowe wydatki (np. nocleg, transport do innego lotniska), może domagać się ich zwrotu, pod warunkiem że posiada rachunki i paragony.
Podstawowym aktem prawnym w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, które określa zasady dotyczące odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku:
• overbookingu - odmowy przyjęcia na pokład.
Rozporządzenie definiuje wysokość odszkodowań, obowiązek zapewnienia opieki pasażerom, informowania ich o przysługujących prawach oraz zwrotu kosztów dodatkowych. W Polsce jego postanowienia stosuje się bezpośrednio, a dodatkowo nadzór nad ich realizacją sprawuje Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).
Odszkodowanie przysługuje, gdy linia lotnicza poinformowała pasażera później niż 14 dni przed planowanym odlotem i odwołanie było z winy przewoźnika. Nie należy się ono w przypadku powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem lub w sytuacji nadzwyczajnych okoliczności (np. złe warunki pogodowe, strajki służb lotniczych).
Odszkodowanie można uzyskać, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 3 godziny względem planowanego czasu przylotu do miejsca docelowego i przyczyną była wina przewoźnika. Nie przysługuje ono, jeśli opóźnienie spowodowały nadzwyczajne okoliczności, takie jak niekorzystna pogoda lub decyzje służb kontroli ruchu lotniczego.
Wysokość odszkodowania określa Rozporządzenie (WE) 261/2004 i jest stała. Nie zależy od ceny biletu ani klasy podróży, lecz od długości trasy lotu:
• 250 euro – loty do 1500 km
Przykład: Warszawa – Berlin (ok. 570 km)
• 400 euro – loty wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz inne od 1500 do 3500 km
Przykład: Warszawa – Madryt (ok. 2300 km)
• 600 euro – loty powyżej 3500 km
Przykład: Warszawa – Nowy Jork (ok. 6800 km)
Warto uzyskać od linii lotniczej potwierdzenie przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu. Trzeba zachować wszystkie dokumenty, w tym bilet, kartę pokładową i rachunki za ewentualne dodatkowe wydatki, takie jak nocleg czy posiłki – mówi ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.
• Nie podpisywać zrzeczenia się praw w zamian za vouchery, jeśli pasażer nie chce z nich korzystać.
• Jeśli jest to możliwe to zarejestrować czas przylotu – decyduje moment otwarcia drzwi samolotu.
• Sprawdzić, czy opóźnienie przekracza 3 godziny lub czy lot został odwołany z winy przewoźnika.
• Zgłosić roszczenie jak najszybciej – samodzielnie lub przez wyspecjalizowane firmy jak AirCashBack.
AirCashBack specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione i odwołane loty na podstawie przepisów UE. Współpraca z firmą pozwala uniknąć skomplikowanych formalności – pasażer przekazuje dane lotu, a resztą zajmuje się ekspert. Firma analizuje sytuację, kontaktuje się z przewoźnikiem i w razie potrzeby kieruje sprawę do sądu, nie obciążając pasażera kosztami postępowania.
• brak konieczności samodzielnego prowadzenia sprawy,
• brak opłat w przypadku nieuzyskania odszkodowania,
• obsługa w języku polskim i prosty proces online.
Proces jest prosty i całkowicie online. Wystarczy wejść na stronę AirCashBack i wypełnić krótki formularz, podając numer lotu, datę podróży oraz podstawowe dane kontaktowe. System w ciągu kilku sekund automatycznie sprawdzi, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania na podstawie przepisów UE.
Jeżeli wynik będzie pozytywny, eksperci z AirCashBack rozpoczną prowadzenie sprawy w Twoim imieniu. Od tego momentu pasażer nie musi martwić się o formalności – firma kontaktuje się z przewoźnikiem, negocjuje warunki i w razie potrzeby kieruje sprawę do sądu.
• Cały proces jest bezpłatny do momentu uzyskania odszkodowania.
• Pasażer nie ponosi żadnych kosztów sądowych ani opłat, jeśli sprawa zakończy się niepowodzeniem.
• Aktualny status wniosku można śledzić online w panelu klienta.
Zwykle procedura trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od przewoźnika i skomplikowania sprawy. Po uzyskaniu odszkodowania środki są przekazywane pasażerowi, pomniejszone o prowizję AirCashBack (model success fee – opłata tylko w przypadku sukcesu).
