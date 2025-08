Atom po fińsku?

– „W budowę elektrowni atomowej warto dodatkowo włączyć, tak jak zrobili to choćby Finowie, spółki Skarbu Państwa w zamian za dostawy energii po preferencyjnych cenach w przyszłości” – zaproponowała minister. W Finlandii atom budowano w oparciu o tzw. model Mankala. Opiera się na spółdzielczym procesie dzielenia się kosztami, gdzie beneficjent staje się jednocześnie udziałowcem finansującym projekt. Mogą to być tacy użytkownicy jak duże firmy przemysłowe, przedsiębiorstwa energetyczne lub gminy, które muszą zapewnić długoterminowe, opłacalne dostawy energii elektrycznej. To podejście odnosi wiele sukcesów w Finlandii.

Takie podejście miałoby rozwiązać problem ze znalezieniem pieniędzy na finansowanie atomu w przypadku ew. obiekcji Komisji Europejskiej. – „Założenie że jeśli rząd na początku 2026 r. dostanie notyfikację systemu wsparcia dla elektrowni jądrowej, może być zbyt optymistyczne.– Czesi otrzymali decyzję po dwóch latach, a my jeszcze jesteśmy na etapie wniosku prenotyfikacyjnego, a nie notyfikacyjnego” – tłumaczyła w ub. roku naszej redakcji dr Bożena Horbaczewska z Katedry Ekonomii II, kierownik Studiów podyplomowych Energetyka Jądrowa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jedna ze współautorek polskiego modelu spółdzielczego SaHo.

Jej zdaniem rozwiązaniem takich dylematów energetyki jądrowej może być np. Model SaHo. – „Państwo mogłoby wziąć na siebie budowę elektrowni, a następnie sprzedać udziały w tej elektrowni odbiorcom energii w kraju. Energia wówczas nie byłaby kierowana na rynek, a bezpośrednio do tych firm – udziałowców i "sprzedawana" po kosztach produkcji. A jaki jest koszt produkcji, to wiemy na przykładzie Finlandii i elektrowni Olkiluoto 3. Średnia cena energii z tej elektrowni to ok. 40 euro za MWh. To znacznie mniej niż teraz firmy płacą w Polsce”. – mówiła.