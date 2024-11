Polski transport może stracić pozycję europejskiego lidera

Brakuje kierowców

Do problemów finansowych dokładają się kłopoty z zatrudnieniem. Według organizacji zrzeszających firmy transportowe, w Polsce brakuje obecnie ok. 30 tys. zawodowych kierowców ciężarówek. Z kolei portal logistyka.net.pl informuje, że do 2026 r. blisko 30 proc. kierowców przejdzie na emeryturę, tymczasem wskaźnik zastępowalności wśród młodszych pracowników jest cztery–siedem razy niższy. Braki uzupełniane są pracownikami z zagranicy. Już dzisiaj prawie 60 proc. kierowców w Polsce wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe to obywatele państw nieunijnych z takich państw, jak: Ukraina, Białoruś, Gruzja, Indie, Filipiny i wiele innych. Ale sytuacja geopolityczna coraz bardziej utrudnia pozyskiwanie kierowców, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. Jest także problem w utrzymaniu obecnej kadry. Procedury przedłużania kart pobytu trwające nawet do półtora roku eliminują z pracy zagranicznych kierowców, którzy od wielu lat pracują w Polsce.

Od 1 listopada transportowców czeka kolejny wzrost kosztów – zwiększenie liczby dróg objętych w Polsce opłatami drogowymi. Będzie dotyczyć pojazdów powyżej 3,5 t, które będą płacić za autostrady i drogi ekspresowe oddane do użytku po 2017 r. To ponad 1600 km nowych płatnych odcinków. Opłata elektroniczna będzie pobierana na 3620 km dróg krajowych. Pieniądze trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej. Wyzwaniem dla pracodawców będzie także wzrost płac, cen paliw czy kosztów ubezpieczenia, osłabiające rentowność.

Przed polskim transportem drogowym stoi także gigantyczne i niezwykle kosztowne wyzwanie elektryfikacji – dotyczy to przedsiębiorstw zajmujących się przewozami międzynarodowymi. Eksperci oceniają, że polskie firmy transportowe muszą rozpocząć elektryfikację flot, by zachować konkurencyjność w przewozach po Europie. – O dekarbonizacji transportu powinniśmy myśleć w kategoriach utrzymania pozycji europejskiego lidera. Firmom transportowym spadną koszty względem korzystania z pojazdów spalinowych, obniżymy emisje CO2 – mówił Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE).

Sygnały poprawy

Ale w ostatnim czasie pojawiły się także pozytywne sygnały. Według Barometru EFL na czwarty kwartał 2024 r., opartego na badaniu zleconym przez Europejski Fundusz Leasingowy wśród 600 firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, branża TSL ma najwyższy wzrost pozytywnych nastrojów ze wszystkich ujmowanych w barometrze sektorów gospodarki. – Z kwartału na kwartał coraz liczniejsza grupa przedsiębiorców wskazuje, że będzie więcej inwestować. A to jest najlepszym barometrem prosperity w branży. Liczna grupa prognozuje większe przychody, czyli biznes będzie rósł – komentował Radosław Woźniak, prezes EFL.

Z analiz opublikowanych na początku drugiej połowy tego roku przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wynika, że w branży TSL widać większą liczbę planów zatrudniania niż zwalniania pracowników: częściej niż co dziesiąta firma (11 proc.) planuje rekrutacje, a 7 proc. – zwolnienia. – Mimo że dla 76 proc. firm z sektora TSL koszty pracownicze są barierą znacząco utrudniającą działalność, to ponad 80 proc. przedsiębiorstw nie chce dokonywać ruchów kadrowych – stwierdza PIE.