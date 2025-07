PKP Cargo chce nowego systemu wynagradzania. Czy będą zwolnienia?

„Konsolidacja zakładów spółki to przede wszystkim fundament do dalszego rozwoju i budowy silnej organizacji, która będzie szybciej reagować na potrzeby i wyzwania rynkowe. Naszym celem jest przygotowanie spółki do dalszej optymalizacji, obejmującej m.in. procesy biznesowe, centralizację usług wspólnych” – zapewnia biuro prasowe PKP Cargo. Dodaje, że firma jest obecnie na etapie finalizacji jednego z etapów, który sprawi, iż zyska większą elastyczność operacyjną i organizacyjną oraz lepszy nadzór nad całością działalności.

PKP Cargo oczekuje wsparcia dla przewozów kolejowych

W ostatni poniedziałek ruszyła ogólnopolska akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych m.in. przeciwko: wysokim stawkom za dostęp do infrastruktury, najwyższym w UE cenom energii trakcyjnej i promowaniu transportu drogowego kosztem kolejowego. PKP Cargo co do zasady popiera te postulaty. „Trudno polemizować z faktami, a te są takie, że duża część transportu przesunęła się z kolei na koła. Nierówne obłożenie regulacjami prawnymi, obciążeniami czy kosztami dostępu do infrastruktury transportu szynowego i kołowego powoduje, że kolejowym przewoźnikom towarowym trudno jest konkurować z przewoźnikami drogowymi w całej Europie” – przyznaje PKP Cargo.

Tym samym spółka oczekuje zmian, które doprowadzą do zwiększenia przewozów koleją. Uważa, że część towarów, jak np. kruszywa, które obecnie w 80 proc. są przewożone transportem drogowym, powinna z powrotem wrócić do transportu kolejowego, bardziej bezpiecznego i ekologicznego niż drogowy.