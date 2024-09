OT Logistics chce istotnie zwiększyć skalę działalności

Oferta OT Port Gdynia, firmy należącej do grupy OT Logistics, jest najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia na dzierżawę należącego do tego podmiotu terminala zbożowego. Zaproponowana miesięczna kwota czynszu stałego została określona na 1,69 mln zł, co w skali roku może oznaczać koszt 20,3 mln zł. Pozostali czterej oferenci proponowali miesięczny czynsz w widełkach 1,13–1,6 mln zł. OT Port Gdynia zaoferował też najkorzystniejszą tzw. ratę przeładunkową. W zakresie innych parametrów, takich jak stawka za przeładunek 1 tony ładunku, minimalny roczny przeładunek i pojemność składowa, jej oferta nie była już najlepsza.