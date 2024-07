Popyt na paliwa kolejowe, lotnicze i morskie powinien rosnąć

„Spodziewamy się, że główny wzrost wolumenu sprzedaży paliw nastąpi w 2025–2026 r. W niedalekiej przyszłości czeka nas znacząca zmiana na rynku: wprowadzenie paliwa SAF (zrównoważone paliwo lotnicze wytwarzane z ekologicznych surowców red.)” – informuje biuro prasowe Unimotu. Dodaje, że rynek paliw lotniczych rośnie w naszej części Europy, co jest widoczne m.in. po zwyżce liczby obsłużonych pasażerów na poszczególnych lotniskach. Popyt napędza przede wszystkim biznes i turystyka.

Według Unimotu rynek paliw lotniczych jest niezwykle wymagający ze względu na swoją specyfikę i niskie marże. Ponadto jest silnie regulowany. Przepisami objęte są m.in. sprawy związane z koncesjami, podatkami, jakością i procesem tankowania. „Wszystko to jest ściśle związane z bezpieczeństwem operacji lotniczych, dlatego każdy uczestnik rynku musi bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania” – twierdzi Unimot. Przekonuje jednocześnie, że jak każdy biznes prowadzony w ramach grupy musi być opłacalny.

Giełdowa spółka dopiero w tym roku zaczęła prowadzić działalność na rynku paliw przeznaczonych dla transportu morskiego. Obecnie zależny Unimot Paliwa posiada w ofercie paliwo żeglugowe MGO:DMA o zawartości siarki do 10 ppm (liczba części na milion, oznaczenie stosowane m.in. przy wyrażaniu stężeń). Dzięki temu może być ono dostarczane zarówno na statki morskie, gdzie obecnie obowiązuje limit zawartości siarki do 1000 ppm, jak i na jednostki śródlądowe, gdzie z kolei obowiązuje limit 20 ppm. „W tym roku Unimot planuje wprowadzenie do oferty paliwa MGO:DMA o zawartości siarki max. 1000 ppm, typowego dla statków morskich, paliwa VLSFO o zawartości siarki max. 0,5 proc. oraz paliwa HSFO z zawartością siarki do 3,5 proc. Realizacja tych planów uzależniona jest od uruchomienia dostaw drogą morską przy użyciu bunkierki – specjalistycznej jednostki do realizacji dostaw paliwa bunkrowego” – podaje giełdowa spółka. Tłumaczy, że obecnie dostawy paliwa żeglugowego MGO:DMA realizowane są do klientów końcowych autocysternami.

Unimot obserwuje w Polsce wzrost zapotrzebowania na paliwa bunkrowe. To konsekwencja dynamicznie zwyżkujących przeładunków w portach morskich, zwłaszcza w Gdańsku. Popyt, poza samą liczbą statków zawijających do portu, jest również istotnie powiązany ze strukturą tonażu, czyli wielkością statków. Tymczasem już od dłuższego czasu można zauważyć zwiększanie się liczby dużych jednostek, takich jak kontenerowce i tankowce.

Unimot w najbliższych latach spodziewa się też wzrostu popytu na biopaliwa żeglugowe, których zużycie przez statki będzie elementem programu UE mającego na celu redukcję emisji CO2. „Obecnie wydaje się, że armatorzy w ramach programu ETS będą realizowali cele redukcji emisji poprzez zakup biopaliw dla wybranych statków w wybranych portach, najprawdopodobniej w światowych centrach bunkrowych takich jak ARA czy Singapur. Niemniej jednak, grupa Unimot również przygotowuje się do oferowania biopaliw żeglugowych, wykorzystując swoją obecną przewagę konkurencyjną jako pierwszy podmiot na polskim rynku oferujący paliwo HVO” – przekonuje spółka. Jednocześnie uważa, że w perspektywie kolejnych 10–15 lat dalszy czołowy udział użycia paliw bunkrowych pochodzenia kopalnego nie będzie zagrożony.

W jej ocenie handel paliwami żeglugowymi jest opłacalny, zwłaszcza w kontekście dużej skali dostaw realizowanych bunkierkami. Ze względu na początkowy etap prowadzenia tego biznesu pełna jego ocena w Unimocie będzie jednak możliwa dopiero po pewnym czasie.