Akcje linii lotniczych czeka awaryjne lądowanie?

Akcje dużych linii ‘przegrywają’ z małymi

Duże linie lotnicze to duże koszty, długie trasy i klienci gotowi wydać większe pieniądze na lot - problem pojawia się, gdy ten ostatni komponent szwankuje. Pomimo historycznie niskiego bezrobocia w Unii Europejskiej (i Stanach Zjednoczonych) oraz sporej odporności gospodarki i niższych cen ropy, akcje europejskich linii lotniczych jak Lufthansa, czy Air France KLM wyglądają, jakby nikt nie chciał ich kupować. Właściwie notowania cen akcji znajdują się na poziomie ‘covidowej’ paniki z 2020 roku. Obie firmy zmagają się z istotną presją płacową, wyższymi kosztami działalności i serwisu maszyn. Kolejny ‘ciężar’ stanowią nowe opłaty za zrównoważone paliwo lotnicze, przez które Lufthansa podniosła ceny biletów o prawie 80 euro. Inwestorzy obawiają się, że doprowadzi to do dalszej destrukcji popytu, tworząc dodatkową presję na biznesy, które już obecnie nie wyglądają najlepiej. Podobnie ‘pokiereszowane’ w ostatnich latach zostały akcje frankfurckiego portu lotniczego Fraport AG.

Źródło: xStation5 XTB

Podczas gdy walory największych, rozpoznawalnych na Starym Kontynencie linii lotniczych wyglądają, jakby właśnie wylądowały, akcje mniejszych kontynentalnych linii radzą sobie lepiej. Mowa choćby o Wizz Air (który w ostatnim czasie zmagał się z problemami silników od Pratt & Whitney) czy Ryanair. Powody? Dotknięci inflacją konsumenci rezygnują z droższych, międzykontynentalnych podróży i wybierają mniej wymagające dla portfela kierunki. W branży znaczenie mają też szczegóły - wielu operatorów polega na leasingu i pożycza maszyny, co jeszcze bardziej zwiększa koszty prowadzenia działalności - tym bardziej w środowisku wysokich stóp procentowych, gdy pożyczkodawcy oczekują wyższej premii, za udostępnianie kapitału czy dzierżawę maszyn. W przypadku Ryanair tak nie jest, a ‘mniejszy biznesowy lewar’ i własną flotę w problematycznym środowisku inwestorzy odbierają za atut. Mamy zatem pierwsze wnioski - konsument nie odmawia sobie przyjemności, ale zmienia wybór i dostosowuje się do sytuacji. Tak więc solidny wzrost wynagrodzeń nie przełożył się dotąd na astronomiczny popyt. Co więcej, wysokie stopy procentowe oferują wyższe oprocentowanie rachunków oszczędnościowych, czy rentowności obligacji… Konsument widzi alternatywę ‘zarobienia’ odsetek na gotówce.

Przychody Ryanair w 2023 wzrosły z 4,8 mld EUR do 10,78 mld EUR, a zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 34% rocznie. Firma w ubiegłym roku obsłużyła 184 miliony pasażerów, to o 23% więcej, niż przed pandemią i o 9% więcej, niż w roku 2022, pomimo problemów w dostawach samolotów Boeing. Do tej pory 2024 zapowiadał się dla spółki bardzo dobrze z 21% r/r wzrostem średnich cen lotu, ale Ryanair poinformował, że trend dla drugiej części roku 2024 - w tym rezerwacje na sezonowo rekordowy III kwartał wyglądają słabiej. To wystarczyło, by akcje spółki spadły ok. 30% z tegorocznych maksimów. Inwestorzy widzą w tym sygnał słabości dla całej branży. Nasuwa się bowiem intuicyjny wniosek. Skoro do tej pory radzący sobie najlepiej z wszystkich Ryanair dostrzega spowolnienie, co dopiero zobaczymy w innych spółkach? Przedsmak tego widzieliśmy ostatnio. Airbus obniżył prognozy całorocznego zysku o 1,5 mld euro i dostaw, w efekcie czego jego akcje zniżkowały ponad 12% w trakcie jednej sesji. Firma powołała się na wzrost kosztów operacyjnych.

Źródło: xStation5 XTB