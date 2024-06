Podjęcie przez obecny rząd, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, ostatecznej decyzji o realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącymi mu inwestycjami spowodowało mocny wzrost notowań akcji kilku giełdowych spółek. Szczególnie dużo zyskują dziś na wartości walory firm mających duże kompetencje w realizacji różnych przedsięwzięć dotyczących rozbudowy infrastruktury kolejowej. Premier właśnie zapowiedział, że gęsta sieć, którą proponuje rząd będzie łączyć największe miasta ze stolicą i między sobą. Pierwszym przedsięwzięciem w tym obszarze ma być tzw. igrek, czyli kolej dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią i dalej z Poznaniem i Wrocławiem.

Spółki budowlane zarobią na rozwoju sieci kolejowej

W związku z deklaracją dotyczącą dużych inwestycji w sieć kolejową dziś na warszawskiej giełdzie najwięcej zyskują spółki, które prowadzą aktywną działalność biznesową w tym obszarze. Spośród nich najmocniej rósł kurs ZUE, bo chwilami o ponad 10 proc. Na wartości zyskują również walory innych firm budowlanych zajmujących się budową i modernizacją linii kolejowych. Papiery Trakcji zwyżkowały o ponad 6 proc., a Torpolu o przeszło 4 proc.

Stosunkowo mało rosną za to ceny akacji Budimeksu, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu wiązał ogromne nadzieje z projektem CPK i to nie tylko w zakresie realizacji prac budowlanych. Deklarował nawet współfinansowanie megalotniska, we współpracy ze swoim głównym akcjonariuszem Ferrovialem. Ostatnio na ten temat niechętnie się jednak wypowiadał.