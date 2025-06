Miliardy na światłowody w Polsce. Hurtowy operator skusił banki

- Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem dotychczasowych partnerów S-I i przyciągnęła nowych kredytodawców, co zaowocowało znaczną nadsubskrypcją. To finansowanie dłużne potwierdza zaufanie sektora finansowego do strategii rozwoju spółki i naszej roli w budowaniu cyfrowej przyszłości Polski. To również znak wiary w przyszłość infrastruktury światłowodowej w naszym kraju – uważa Krzysztof Wróbel, członek zarządu ds. finansowych w S-I cytowany w komunikacie.

W transakcji ING Bank pełnił rolę doradcy dłużnego i koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju, Altman Solon działał jako doradca ds. due diligence w zakresie działalności operacyjnej i rynkowej, PMC Treasury świadczyło usługi doradztwa w zakresie zabezpieczeń stóp procentowych, BDO odpowiadało za audyt modelu finansowego, KPMG przeprowadził audyt wskaźników ESG, a kancelarie prawne Clifford Chance i Norton Rose Fulbright doradzały w obszarze prawnym odpowiednio kredytobiorcy i kredytodawcom.