Szefowa Orange Polska: Podjęliśmy decyzję w sprawie masztów i światłowodów

Cellnex, właściciel infrastruktury sieci komórkowych Plusa i częściowo Playa ogłosił, że zbuduje dla was 100 masztów. To początek czegoś większego? Do waszej spółki z T-Mobile Polska – NetWorks – może przystać kolejny operator?

Współdzielenie mobilnej infrastruktury dzieje się od wielu lat i będzie kontynuowane z udziałem wszystkich graczy. Średni współczynnik najmu masztów (czyli liczba najemców na jednym maszcie – red.) w Orange Polska wynosi ponad 2, czyli relatywnie dużo. Wynajmujemy maszty innym operatorom i sami korzystamy z tych należących do nich. Współpracujemy z Cellneksem i innymi graczami, jeśli chodzi o tzw. współkorzystanie z sieci pasywnej (instalacje wieżowe, maszty bez nadajników – red.). W przypadku współkorzystania z aktywnej części sieci, czyli nadajników, to sytuacja jest nieco inna. Tu wchodzą w grę decyzje biznesowe poszczególnych graczy. Istnieją też ograniczenia natury technicznej co do liczby operatorów, którzy mogą używać jednego urządzenia.

Na ile można być pewnym, że ogłoszony już strategiczny plan to wybór i nie zmieni się, gdy tylko pojawią się nowe możliwości. Dajmy na to, jeśli operator płatnej telewizji Canal+ będzie ponownie na sprzedaż...

Strategia Lead the Future to strategia wzrostu organicznego. Lecz gdy mówimy o potencjalnych akwizycjach, to niezmiennie widzimy dwa kierunki. Po pierwsze, nieustannie skanujemy rynek podmiotów działających w segmencie IT&IS – usług informatycznych i cyberbezpieczeństwa. To są kierunki, które chcemy rozwijać. Od wielu lat z powodzeniem sprzedajemy, oprócz usług telekomunikacyjnych, łączności, także usługi IT&IS, głównie dużym firmom i administracji publicznej. Działamy jako ich partner przy cyfryzacji, migracji do chmury obliczeniowej i usług cyberbezpieczeństwa. Nowa strategia wprowadzi te usługi na kolejny poziom: dla małych i średnich podmiotów. Przewidujemy tutaj dalszy organiczny wzrost, będziemy też rozważać opcje nieorganiczne, które uzupełniałyby nasze kompetencje i tworzyły synergie.

Drugi kierunek rozwoju poprzez przejęcia to mali operatorzy światłowodowi, dzięki zakupom których możemy konsolidować pozycję na rynku infrastruktury stacjonarnej. W ubiegłym roku dzięki takim zakupom zwiększyliśmy zasięg naszej sieci o ok. 120 tys. gospodarstw domowych. Zamierzamy iść dalej w tym kierunku.

Jeśli chodzi o treści, które możemy oferować, naszym celem jest jak najbardziej różnorodny i atrakcyjny ich wybór. Jesteśmy otwarci na współpracę z wszelkimi dostawcami i nie mamy planów ograniczania się do jednego gracza.

A ponoć zamierzacie zacieśnić współpracę z Canal+ Polska. Będzie sprzedawać wasze usługi dostępu do internetu?

Rozmawiamy i wszystkie opcje są brane pod uwagę. Canal+ to jeden z ważniejszych partnerów. Wróciliśmy niedawno do sprzedaży w naszej ofercie ich pakietów telewizyjnych. Nie chcemy jednak ujawniać naszych planów marketingowych.

Wspomniała pani o przejęciach małych operatorów. A co z większymi?

Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe i korzystne dla nas opcje, które wygenerują dla nas wartość.