Zanim przejdziemy do porannego komentarze giełdowego trzeba na starcie wytłumaczyć jedną rzecz. Dzisiaj mieliśmy odcięcie dywidendy Orlenu w związku z czym widzimy dzisiaj niższą wyceną akcje tej spółki na GPW, ale dodatkowo przekłada się to także na notowania indeksu WIG20. Ten od początku dnia był na minusie, jednak początkowo wynikało to głównie z faktu odcięcia dywidendy Orlenu (sam ten fakt odbiera indeksowi WIG20 około 0,8 proc.). W kolejnych godzinach nie tylko jednak Orlen „przeszkadza” naszemu głównemu wskaźnikowi. Po godz. 11.00 WIG20 tracił na wartości już 1,2 proc. Pod kreską znajdowały się także inne polskie wskaźniki. mWIG40 spadał 0,3 proc., zaś sWIG80 był 0,2 proc.
Kolor zielony rządzi za to na innych europejskich rynkach, Niemiecki DAX zyskuje 0,7 proc. i znów ma ochotę zaatakować historyczny szczyt notowań. Francuski CAC40 zwyżkuje o 0,4 proc.
Wyraźnymi wzrostami zakończyła się także wczorajsza sesja na Wall Street. S&P 500 zyskał 1,1 proc., z kolei Nasdaq urósł 1,4 proc. - Inflacja CPI w USA za lipiec wyniosła 2,7 proc. r/r. Raport ten wzmocnił przekonanie inwestorów, że Rezerwa Federalna może rozpocząć cykl luzowania polityki pieniężnej już we wrześniu. Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych wzrosło do 90 proc., a coraz większa grupa uczestników rynku zaczyna również zakładać bardziej agresywny ruch – o 50 punktów bazowych. Indeksy amerykańskie odebrały te informacje bardzo pozytywnie. Nasdaq 100 zakończył sesję rekordowym poziomem 23839 pkt, tak samo jak SP500, które zakończyło dzień na poziomie 6445 pkt -wskazują eksperci Oanda TMS Brokers.
Wyraźne wzrosty widać było także na rynkach azjatyckich. Nikkei225 zyskał 1,3 proc., jednak prawdziwy popis mocy dał Hang Seng, który urósł prawie 2,6 proc.
II kwartał okazał się lepszy dla wyników finansowych amerykańskich spółek, niż można się było spodziewać.
Po piątkowym wybiciu indeksu dużych spółek ponad okrągły poziom sytuację nadal kontroluje popyt. Nastąpiła jednak zmiana koni pociągowych.
Notowania wtorkowe na rynku warszawskim skończyły się solidarnymi zwyżkami najważniejszych indeksów. WIG20 wzrósł o 0,66 procent przy obrocie przekraczającym 1,2 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,54 procent z licznikiem pokazującym przeszło 1,42 miliarda złotych.
Dzisiejsze nastroje w Europie są niezwykle mieszane. Z jednej strony mamy umiarkowane wzrosty na giełdach we Francji oraz we Włoszech, natomiast w Niemczech dziś bardziej ponure nastroje.
Na półmetku sesji w Europie większość indeksów zniżkuje albo jest blisko poziomów zamknięć z poniedziałku. Inwestorzy czekają na dane o inflacji w USA.
Pierwsza sesja tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniosła spadek głównego indeksu Wig20 o 0,92% do poziomu 2994 pkt. Z kolei mWig40 zniżkował o 0,52%, podczas gdy sWig80 zanotował podbicie o 0,21%. Obroty na szerokim rynku wyniosły nieco ponad 1,36 mld złotych.