Co kryją światłowodowi hurtownicy

Miniona perspektywa finansowa Unii Europejskiej i dostęp do taniego kapitału bankowego do 2022 r. zaowocowały powstaniem w Polsce nowego typu podmiotów w sektorze telekomunikacyjnym. Działalność o dużej skali rozpoczęły firmy budujące hurtowe sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w technologii światłowód do domu (ang. FTTH) i udostępniające je każdemu operatorowi detalicznemu. Firmy te zakładali w większości właśnie operatorzy świadczący usługi klientom detalicznym, posiadający infrastrukturę, ale wymagającą modernizacji czy wymiany i rozbudowy zasięgu.

Utworzenie infrastrukturalnego joint venture Networks! przez sieci mobilne Orange Polska i T-Mobile Polska mogło być inspiracją dla twórców hurtowych sieci optycznych. Fot. AdobeStock 842569021

Ich hurtowe strategie to sposób na budowę skali, której nie mogą osiągnąć z powodów regulacji antymonopolowych na rynku fuzji i przejęć, a także metoda pozyskania finansowania. Operatorzy detaliczni: Inea, Orange Polska, P4 (Play) utworzyli spółki infrastrukturalne, do których przystąpili nowi inwestorzy – fundusze o długim horyzoncie inwestycyjnym. Tak powstały Fiberhost, Światłowód Inwestycje i Polski Światłowód Otwarty. Ciekawym przypadkiem jest Nexera – czwarty z hurtowników. Choć w jego strukturze udziałowców nie ma operatora detalicznego, to są podmioty kojarzone z Ineą: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Webtouch i Zelda.

W dwóch z czterech przypadków – Fiberhostu i Nexery – fundusze inwestycyjne mają dziś 100 lub blisko 100-procentowe pule udziałów. W dwóch – Światłowód Inwestycje i Polski Światłowód Otwarty – połowę udziałów. W jednym z nich wiadomo, że operator detaliczny (Orange Polska) ma prawo do odzyskania kontroli nad hurtownikiem. Ten moment się zbliża.

Rok szybkiego wzrostu

To m.in. właścicielskie powiązania sprawiają, że przyszłość światłowodowych hurtowników może być ciekawa i zaowocować dużymi transakcjami w sektorze telekomunikacyjnym.