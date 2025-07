Orange Polska liczy na lepsze II półrocze

Rachunki za internet i pakiety od Orange poszły w górę. Za sam przewodowy internet abonenci płacili w II kwartale 69,2 zł (bez VAT), o 5 proc. więcej niż przed rokiem. Za pakiet, którego podstawą jest usługa internetowa, ale telewizja jest z nią ściśle powiązana, płacono zaś 128,9 zł (bez VAT), czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Widzimy lepsze perspektywy dla II półrocza w usługach IT i integracyjnych; jesteśmy również dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości wynikających z przyszłego wzrostu wydatków w przemyśle obronnym – zapowiedziała Climoc.

Co dalej z joint venture?

Kluczowa dla grupy usługa światłowodowego internetu przyciągnęła w II kw. 38 tys. nowych abonentów (wzrost do 1,6 mln). Zasięg usługi telekom powiększa dzięki umowom o korzystaniu z sieci innych firm. Zalicza do nich także Ś-I, w którym ma 50 proc. udziałów. Firma ta ma nowy plan inwestycyjny do 2032 r., który finansuje kredytem.

Co ciekawe, Orange Polska podało, że jako udziałowiec jest zobowiązane do ustanowienia zastawu na udziałach w Ś-I jako zabezpieczenia spłaty tych zobowiązań. Ma on wynieść teraz maksymalnie 6,6 mld zł, o 1,2 mld zł więcej niż wcześniej. Jacek Kunicki, odpowiedzialny za finanse Orange Polska poinformował, że przesunięto termin wykonania opcji przejęcia kontroli nad Ś-I z lat 2027–2029 na lata 2029–2032.