Optymizm na europejskich giełdach wsparty stabilizacją inflacji w Niemczech. Polska z mieszanymi nastrojami

Pozytywne nastroje wynikają z korzystnych danych z Niemiec, gdzie lipcowa inflacja okazała się zgodna z prognozami analityków, co złagodziło obawy inwestorów dotyczące możliwych dalszych podwyżek stóp procentowych.

Reklama

Stabilizacja inflacji w niemieckiej gospodarce poprawiła klimat inwestycyjny w całej Europie, co przełożyło się na wzrosty na rynkach akcji. Inwestorzy z nadzieją oczekują również nadchodzących danych makroekonomicznych, które mogą dostarczyć wskazówek odnośnie przyszłej polityki monetarnej w strefie euro.

Na polskim rynku kapitałowym nastroje są mieszane. Z jednej strony pozytywnie odbierane są wstępne wyniki polskiego PKB za drugi kwartał, które potwierdzają stabilny i zdrowy wzrost gospodarczy zgodny z oczekiwaniami. To świadczy o dobrej kondycji polskiej gospodarki i jej odporności na globalne zawirowania, co sprzyja wzrostowi apetytu na ryzyko oraz poprawia sentyment do rodzimych akcji.

Z drugiej strony, mimo tych sprzyjających fundamentów, indeks WIG20 nie zdołał utrzymać się powyżej ważnego poziomu 3000 punktów i po raz kolejny zanotował spadek poniżej tej psychologicznej bariery. Przyczyną tej korekty jest m.in. techniczne odreagowanie po wcześniejszych wzrostach, ale kluczowym czynnikiem negatywnie wpływającym na notowania był efekt odcięcia dywidendy przez spółkę PKN Orlen. To zdarzenie znacząco zdominowało dzisiejsze zachowanie rynku. Takie wydarzenia często wywołują krótkoterminową presję na spadki, niezależnie od ogólnej sytuacji makroekonomicznej.

Inwestorzy z dużą uwagą będą obserwować jutrzejsze dane o inflacji w Polsce. Wynik tego odczytu może mieć istotne znaczenie dla dalszej polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego oraz wpływać na decyzje inwestycyjne na rynku akcji i walutowym. Stabilizacja inflacji lub jej niespodziewany wzrost mogą przyczynić się do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, co potencjalnie zwiększy zmienność rynku. Z kolei sygnały o spadku presji inflacyjnej mogłyby wzmocnić oczekiwania zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i poprawić nastroje względem złotego.