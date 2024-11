Zmarnowany potencjał wart miliardy złotych

Nauka i kapitał – ten napęd nie działa

Na niski poziom innowacyjności Polski wpływ ma więcej aspektów. Kulejący poziom cyfryzacji, problem w sektorze nauki czy brak pieniędzy na nowatorskie projekty to tylko część z nich. Aby uzmysłowić sobie skalę wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć, by choć spróbować podgonić nie tyle światową czołówkę, ile europejską średnią, wystarczy spojrzeć na ekosystem start-upów i dziś najdynamiczniej rozwijającą się branżę – technologie AI. Pod względem liczby młodych, innowacyjnych spółek działających na tym rynku górują Amerykanie. Biorąc pod uwagę firmy, które powstały w latach 2013–2023, a przy tym udało im się zebrać od inwestorów co najmniej 1,5 mln USD, w USA jest ponad 5,5 tys. tego typu podmiotów. W Chinach niemal 1,5 tys. Analitycy Quid podają, że w Europie pod tym względem prym wiodą: Wielka Brytania (727), Francja (391), Niemcy (319), Szwajcaria (123) oraz Szwecja i Hiszpania (po 94). Naszego kraju w tym zestawieniu nawet nie uwzględniono. Ale Warsaw Equity Group przygotowała własną mapę polskich start-upów AI, z której wynika, że na rynku mamy nieco ponad setkę działających w tym segmencie firm. Gdyby jednak przyjąć kryteria, którymi posługiwali się twórcy zestawienia opracowanego przez Quid, podmioty takie można liczyć na palcach. Z czego wynika taka posucha, skoro na rynku trwa boom na wszelkie projekty pod szyldem „sztuczna inteligencja”?

Jedną z bolączek nad Wisłą jest brak kapitału. W opracowanym przez Uniwersytet Stanforda rankingu inwestycji w AI za ub.r. widać, że strumień finansowania projektów AI pokrywa się z mapą Quid. Pieniądze płyną głównie do Stanów Zjednoczonych (62,5 mld USD), dopiero w dalszej kolejności Chin (7,3 mld USD) czy Wielkiej Brytanii (3,5 mld USD). Badacze przewagę USA argumentują tym, że tam pracuje aż 60 proc. najlepszych naukowców w tej dziedzinie. Widać więc, że (abstrahując od AI) kluczowe składniki sukcesu to nauka i kapitał. Niestety w Polsce oba filary nie są mocną stroną. Dane Crunchbase’u za lata 2000–2024 pokazują, że wielkie koncerny technologiczne, których nad Wisłą nie mamy, są motorem innowacji. W tym okresie Alphabet (spółka matka Google’a) przejął aż 222 start-upy, wydając na ten cel niemal 17 mld USD. Na globalnym podium w tym kontekście są też Microsoft (140 start-upy; 50 mld USD) i Cisco (134; 60 mld USD). W sumie co trzecia taka akwizycja dokonana została przez technologicznych gigantów z Doliny Krzemowej. W Europie na wyróżnienie zasługują szwajcarski Roche (32; ponad 20 mld USD) i niemiecki Siemens (40; 2,5 mld USD).

Co do nauki to wyzwaniem jest znikoma jej współpraca z biznesem. Jak pokazują badania prof. Marka Kwieka i dr. Łukasza Szymuli z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rodzimi badacze są najczęściej na pierwszym lub drugim miejscu wśród krajów, w których szanse na pozostanie w nauce są największe. – I tak np. szanse na pozostanie w akademii Polaków, którzy zaczęli publikować w 2000 r. w informatyce czy chemii, po 20 latach są u nas niemal dwa razy większe niż u Amerykanów czy Niemców – twierdzi prof. Kwiek. To oznacza, że otoczenie akademickie w Polsce nie jest konkurencyjne, a naukowcy nie muszą się martwić o zatrudnienie w kolejnym roku, jak naukowcy z zagranicznych, bardziej prestiżowych uczelni. Co więcej, sektory prywatny i rządowy nie zabierają ludzi z nauki do biznesu czy administracji, jak w gospodarkach bardziej rozwiniętych.