Giganci nie oszczędzają w walce o prymat na rynku sztucznej inteligencji

Plan zakłada, by globalne centrum AI było właśnie w Arabii Saudyjskiej. To dlatego Wa’ed Ventures powołało specjalną radę doradczą z udziałem ekspertów MIT, Uniwersytetu Oksford czy koncernów Meta i Amazon, która ma pomóc w stworzeniu sprzyjającego otoczenia dla przyciągnięcia środowiska akademickiego i innowacyjnych przedsiębiorców. Pieniądze pompowane w ten projekt to dla Saudyjczyków kwestia drugorzędna. Kluczem jest prognoza PwC, wedle której technologie sztucznej inteligencji do 2030 r. dodadzą do PKB królestwa ok. 135 mld dol., co ma stanowić ponad 12 proc. gospodarki narodowej. AI wyrasta więc na wiodący przyszły „czynnik napędowy” gospodarki tego kraju.

Podobne ambicje mają Amerykanie i Chińczycy. Nieograniczone niemal finansowanie na walkę o prymat w tej dziedzinie zapewniają też big techy, zwłaszcza Microsoft i Google. Fundusze VC również odkręciły kran z pieniędzmi – jak wynika z najnowszych danych PitchBook, tylko w III kwartale br. inwestycje w start-upy zajmujące się generatywną sztuczną inteligencją (genAI) przebiły pułap 3,9 mld dol. A te kwoty nie uwzględniają tzw. megarundy w OpenAI (twórca ChatGPT pozyskał 6,6 mld dol.).

W sumie od lipca do końca września przeprowadzono 206 transakcji venture capital z udziałem start-upów AI. W aż 127 przypadkach inwestycje powędrowały do USA (to umowy na łączną kwotę niemal 3 mld dol.).

Kwoty zbierane przez start-upy AI przyprawiają o zawrót głowy. Magic, asystent kodowania, otrzymał 320 mln dol., firma od analityki biznesowej Hebbia – 130 mln dol., chiński Moonshot AI – 300 mln dol., zaś Sakana AI, japońska spółka skupiona na odkryciach naukowych, zamknęła transzę o wartości 214 mln dol. Fala pieniędzy sprawia, iż część analityków mówi już o ryzyku bańki spekulacyjnej. Wedle szacunków firmy Gartner do roku 2026 aż 30 proc. projektów genAI zostanie porzuconych po pierwszych testach (na etapie tzw. proof of concept).

Boty napędzane SMR-ami

Dziś jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do powszechnego przyjęcia genAI są ogromne wymagania obliczeniowe tej technologii. Analitycy Bain prognozują, że generatywna sztuczna inteligencja wymusi na firmach budowę potężnych centrów danych, które zużywają od 5 do nawet 20 razy więcej energii niż dzisiejsze przeciętne centra tego typu.