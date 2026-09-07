W poniedziałek rano kurs ropy naftowej gatunku Brent, czyli surowca wydobywanego spod dna Morza Północnego, był bliski przekroczenia bariery 98 dol. za baryłkę. Tym samym zbliżył się do lokalnego maksimum cenowego z końca lipca wynoszącego ponad 100 dol. Mocno drożała także amerykańska ropa gatunku WTI. Jej kurs zbliżał się w poniedziałek rano do 93 dol., co z kolei było najwyższą ceną od początku czerwca. To konsekwencja eskalacji konfliktu zbrojnego między USA a Iranem w Cieśninie Ormuz. W weekend doszło w jej rejonie do jednej z najpoważniejszych od miesięcy wymian ognia, podczas której amerykańska armia zaatakowała irańskie tankowce. W odpowiedzi na to Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku amerykańskich okrętów wojennych.

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Kurs ropy naftowej może przełamać barierę 100 dol.

Analitycy obawiają się kontynuacji działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie i tym samym dalszego pogorszenia nastrojów dotyczących kluczowego dla światowej gospodarki surowca.

– Obecnie na rynku ropy naftowej jest wiele niepokojących informacji dotyczących sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej i Cieśniny Ormuz, na czele z tymi o ostrzeliwaniu tankowców, co drastycznie zwiększa ryzyko firm chcących transportować surowiec z tego regionu. Ogromnego zagrożenia nikt nie chce ponosić, dlatego ruch statków maleje i tym samym bardzo prawdopodobne jest, że jeszcze w tym tygodniu kurs ropy przełamie barierę 100 dol. za baryłkę – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl.

Globalna sytuacja cały czas jest nieprzewidywalna. Nawet z godziny na godzinę możemy być świadkami zdarzenia, które po raz kolejny gwałtownie zmieni nastroje i obraz rynku.

Kurs ropy zazwyczaj ma bezpośrednie przełożenie na ceny detaliczne paliw. Z danych e-petrol.pl wynika, że w ubiegłym tygodniu litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach średnio 8,39 zł, a benzyny Pb95 już 7,63 zł. Tym samym ceny wzrosły odpowiednio o 11,7 proc. i 16,1 proc. I na tym nie koniec.

Bogucki, odnosząc się do notowań paliw płynnych w Polsce szacuje, że w tym tygodniu średnia detaliczna cena oleju napędowego może podskoczyć do około 8,8 zł za litr, a benzyny Pb95 do 8 zł.

Również autogaz może zacząć drożeć (w ubiegłym tygodniu kosztował 2,89 zł). – Na rynku hurtowym już widać podwyżki cen LPG, więc zapewne lada chwila będą widoczne również na stacjach paliw. W tym przypadku nie spodziewam się jednak tak gwałtownych wzrostów, jak ma to miejsce w przypadku oleju napędowego i benzyny – twierdzi Bogucki. Przypuszcza, że cena autogazu będzie w najbliższych tygodniach powoli zbliżała się do 3 zł.

Ceny paliw na polskich stacjach nadal będą rosnąć

Urszula Cieślak, starsza analityk rynku paliw firmy Reflex, zauważa, że drożejące na polskich stacjach paliwa to zarówno konsekwencja sytuacji na rynkach międzynarodowych, jak i w kraju. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie ma oczywiście kurs ropy, a w drugim wygaśnięcie rządowego programu CPN i podwyżki cen oleju napędowego i benzyny w hurcie. – Tuż przed 1 września mieliśmy ogromny popyt na oba te paliwa, co spowodowało, że nie wszystkie stacje otrzymały na czas dodatkowo zamówione dostawy. Z kolei od 1 września sprzedaż na stacjach w zasadzie stanęła i dopiero zaczyna wracać do średnich poziomów charakterystycznych dla okresu powakacyjnego – podkreśla Cieślak.

Szacuje, że w tym tygodniu olej napędowy może kosztować średnio nawet 8,8 zł, a benzyna Pb95 około 7,9 zł. Szybkich obniżek cen na stacjach się nie spodziewa. W jej ocenie jedynie gwałtowny spadek kursu ropy może coś w tym zakresie zmienić. Odnosząc się do LPG, zwraca uwagę na rosnącą różnicę między kosztem zakupu tego paliwa a kosztem nabycia benzyny. – Obecnie cena litra autogazu stanowi zaledwie 38 proc. ceny litra benzyny Pb95, co jest rekordową wartością od 2016 r. To z kolei oznacza, że warsztaty zakładające instalacje LPG w samochodach znowu mają pełne ręce pracy – twierdzi Cieślak. Jej zdaniem ceny LPG mogą w najbliższych tygodniach i miesiącach powoli rosnąć ze względu na zwyżkujący sezonowo popyt, który jest rezultatem dość powszechnego stosowania tego paliwa na cele grzewcze.