W dzisiejszym Prosto z Parkietu przyglądamy się, jaki efekt wywarło na rynku kilka ostatnich dni. W piątek USA ogłosiły największe w historii porozumienie z Wenezuelą w sprawie udziału w ich zasobach ropy. Natomiast już w weekend Islandia odrzuciła w referendum pomysł dołączenia do UE, co może nie być bez wpływu na sytuację Grenlandii, zaś Stany uderzyły dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak w cieśninie Ormuz, na co Iran odpowiedział uderzeniami w Jordanii i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. - Dzisiaj rano ropa Brent była nawet 3 proc. na plusie, potem już tylko plus 1,5 proc., bo wszyscy zakładają, że to są jednorazowe wydarzenia, że Stanom nie będzie zależało na podnoszenie cen ropy, a więc i benzyny, paliw generalnie na stacjach benzynowych przed wyborami w listopadzie. Donald Trump ma chyba jednak inny punkt widzenia na ten temat, kazał już zresztą Amerykanom pogodzić się z wysokimi cenami paliw - mówi Piotr Kuczyński w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską w dzisiejszym programie Prosto z Parkietu. Poparcie dla Trumpa jest na poziomie 33 proc., najniższe w historii.

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Dziś rozmawiamy o - działaniach USA w Iranie, ropie Wenezueli, wecie Islandii wobec członkostwa w UE, aż dochodzimy do - planowanego IPO firmy Anthropic i eseju w New York Times, który porównuje dzisiejsze Big Techy do Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej - najpotężniejszej korporacji w historii.