Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 86,44 USD – wyżej o 0,79 proc. i po wzroście w poniedziałek o 2,8 proc. – najmocniejszym od 3 tygodni.

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Brent na ICE na X jest wyceniana po 90,92 USD za baryłkę, wyżej o 0,48 proc.

Nowa fala wrogich nastrojów pomiędzy USA a Iranem wzbudza obawy inwestorów dotyczące przedłużających się zakłóceń w dostawach ropy z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz.

Siły zbrojne USA zaatakowały w niedzielę irańskie wyrzutnie rakiet w Cieśninie Ormuz w pierwszej akcji wojskowej od miesiąca, przerywając tym samym okres zawieszenia walk. Iran w odwecie, jak to określił, za śmiertelny atak wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.

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Ostra retoryka Trumpa i presja na Teheran

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu, obiecując, że siły USA uderzą "bardzo mocno". Jednocześnie prezydent przekonywał, że Iran "bardzo chce rozmawiać".

Trump zapowiedział kolejne ataki na Iran w krótkim wywiadzie dla Fox News. "Uderzymy ich mocno. Będzie odpowiedź" – powiedział, odnosząc się do niedzielnego ataku rakietami balistycznymi na bazy w Jordanii. Amerykański prezydent stwierdził, że wszystkie rakiety poza jedną zostały przechwycone. Ostatniej z nich siły USA miały pozwolić uderzyć, bo nie stanowiła zagrożenia.

Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem Trump przekonywał, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje, bo "sankcje działają naprawdę mocno". "Bardzo chcą się spotkać" – powiedział Donald Trump. "Po prostu nie wiem, czy można liczyć na porozumienie z nimi" – dodał.

W nocy prezydent USA zamieścił też na swojej platformie społecznościowej wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI) wideo, mające przedstawiać "wyspę Chark rozwalaną na kawałki".

Chark to wyspa będąca najważniejszym ośrodkiem eksportu ropy naftowej i gazu Iranu, a Donald Trump wielokrotnie groził zniszczeniem tych instalacji. Do tego dotąd jednak nie doszło.

"W ciągu tygodnia inwestorzy zmniejszyli swoje pozycje netto na ropie naftowej, ponieważ utrzymywała się niepewność co do kolejnej fali konfliktu w Iranie" – powiedział Bart Melek, globalny szef strategii surowcowej w TD Securities. "Wciąż spodziewamy się wzrostu cen ropy naftowej, bo nie ma oznak, że w najbliższej przyszłości zostanie wznowiony normalny transport przez cieśninę Ormuz" – dodał.

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Dyplomacja w cieniu walk i wizja ropy po 100 dolarów

Eksperci twierdzą, że konflikt w Iranie może się jeszcze ciągnąć miesiącami, a stronom nie uda się przełamać impasu w sprawie cieśniny Ormuz i osiągnąć trwałego zawieszenia broni.

Iran jest pewien, że zdoła stawić czoła amerykańskiej blokadzie morskiej i uważa, że USA nie zdecydują się na poważną eskalację konfliktu ze względu na zdolności Teheranu do wyrządzenia szkód w państwach Zatoki Perskiej i obawy USA o możliwy dalszy wzrost cen ropy naftowej i paliw.

USA i Iran prowadzą jednak ciągłe rozmowy, nawet pośrednio – za sprawą mediatorów, a rozmowy te postępują i mogą jednak ostatecznie doprowadzić do jakiegoś porozumienia dyplomatycznego, nawet jeśli na jakimś poziomie walki stron będą się nadal toczyć.

Według prognoz Rapidan Energy Group , firmy konsultingowej, zerwanie zawieszenia broni pomiędzy USA a Iranem i dalsze zakłócenia na Bliskim Wschodzie mogą spowodować, że ropa naftowa Brent może zakończyć ten rok w okolicach 100 USD za baryłkę.

Rapidan podwyższył swoje szacunki cen Brent na IV kw. do prawie 100 USD za baryłkę z 85 USD/b powołując się na przedłużające się zakłócenia w handlu przez cieśninę Ormuz. "Zerwanie porozumienia między USA a Iranem fundamentalnie zmieniło nasze prognozy" – napisali w nocie analitycy Rapidan.

"Kluczowym pytaniem jest teraz, czy obie strony nadal będą ograniczać swoje ataki do celów wojskowych, czy też pozwolą, aby konflikt rozszerzył się na infrastrukturę cywilną, w szczególności na elektrownie i zakłady odsalania" – dodali.