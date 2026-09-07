Będący już na finiszu sezon publikacji raportów finansowych obfitował w pozytywne zaskoczenia, które nie umknęły uwadze rynku. Nie brakowało spółek, których rezultaty mocno na plus rozminęły się z oczekiwaniami analityków.

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Foto: Parkiet

Rynek nie docenił ich możliwości

Wśród największych krajowych spółek jedną z większych niespodzianek sprawił CD Projekt. Rezultaty kwartalne producenta kultowego „Wiedźmina” znacząco przebiły oczekiwania. W II kwartale wypracował 143 mln zł zysku netto, a w całym półroczu było to blisko ćwierć miliarda złotych mimo braku dużych premier w ostatnim czasie. Spółka nadal generuje spore przychody ze sprzedaży gier z uniwersum Cyberpunka i Wiedźmina, z których stara się wycisnąć możliwie jak najwięcej. – W porównaniu z oczekiwaniami rynku wyniki CD Projektu za II kwartał okazały się wybitnie dobre. Dla mnie były również pozytywnym zaskoczeniem, dlatego zdecydowałem się podwyższyć moje prognozy na ten rok. Drugie półrocze 2026 r. powinno być dla spółki dobre przede wszystkim ze względu na planowany na 20 października debiut serialu anime „Edgerunners 2” na Netfliksie, który – podobnie jak „Edgerunners 1” w 2022 r. – powinien wpłynąć pozytywnie na sprzedaż CP2077 w kolejnych miesiącach – uważa Adrian Kowollik, analityk East Value Research. – Mimo że CD Projekt to jakościowo bardzo dobra spółka, jej obecna wycena odzwierciedla oczekiwania, że nowe duże premiery, które nastąpią dopiero w 2028 r. i kolejnych latach, okażą się dużym sukcesem – uważa ekspert.

Foto: Parkiet

Z dobrej strony pokazał się Cognor, który pozytywnie zaskoczył przede wszystkim poziomem raportowanych zysków. Na poziomie wyniku netto hutnicza grupa zamieniła zeszłoroczną stratę na 6,4 mln zł zysku. EBITDA wzrosła rok do roku o 135 proc., do prawie 51 mln zł. Wprawdzie analitycy spodziewali się poprawy, ale nie docenili możliwości spółki. Cognor jest beneficjentem nowych regulacji unijnych, które podniosły ceny wyrobów stalowych. Zarząd oczekuje znaczącej poprawy wyników w całym bieżącym roku mimo sezonowo słabszego III kwartału. – EBITDA w III kwartale powinien być lepszy niż rok wcześniej, ale w porównaniu z poprzednim kwartałem będzie nieco słabszy ze względu na postoje remontowe w naszych zakładach – wyjaśnił podczas konferencji wynikowej Krzysztof Zoła, członek zarządu i dyrektor finansowy Cognora. – Jeżeli chodzi o rynek, to sytuacja wygląda dużo lepiej niż w roku ubiegłym, stąd podtrzymujemy zdecydowaną poprawę rok do roku – dodał

Foto: Parkiet

Foto: Parkiet

Efektowną poprawą wyników, dużo większą niż zakładał rynek, pochwalił się Mo-Bruk. W II kwartale przychody przetwórcy odpadów zwiększyły się rok do roku o 52 proc., a zysk netto prawie podwoił się, osiągając 26,6 mln zł. – Wyniki oceniamy pozytywnie. Dane raportowane plasują się powyżej naszej prognozy i rynkowego konsensusu na wszystkich poziomach. Wzrost wyników był wspierany zarówno przez większy wolumen przetworzonych odpadów, jak i dalszy wzrost cen usług w kluczowych segmentach działalności. W drugim kwartale Grupa zagospodarowała 98,5 tys. ton odpadów wobec 84,8 tys. ton w analogicznym okresie roku poprzedniego – wskazuje Dariusz Dadej, analityk Noble Securities. W jego ocenie spółka ma potencjał do dalszej poprawy. – Na podstawie aktualnej wartości portfela zamówień i projektów należy oczekiwać, że przychody i wyniki za cały 2026 r. będą rekordowe – zapowiada.

Foto: Parkiet

Efektowna poprawa

Pozytywną niespodziankę sprawiły inwestorom również wyniki Torpolu. Głównie za sprawą dużo wyższych niż zakładano przychodów, co miało pozytywne przełożenie na wypracowane zyski. – Wyniki II kwartału oceniamy lekko pozytywnie. Spółka nadrobiła ubytek przychodów z I kwartału i po I półroczu może pochwalić się dodatnią dynamiką. Zwracamy uwagę na dalszą poprawę rentowności r./r. Rentowność brutto ze sprzedaży w II kwartale 2026 r. wyniosła 8,2 proc. Była lepsza niż rok wcześniej. Marża jest dokładnie na poziomie naszych oczekiwań. EBIT wyniósł 31,1 mln zł (vs 23,6 mln zł rok temu), natomiast wynik netto to 23,5 mln zł (vs 20,4 mln zł w II kw. 2025 r.). Wyniki na tych liniach są powyżej naszych założeń (pochodna wyższych przychodów) – zwraca uwagę Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

Foto: Parkiet

Kolejny udany kwartał ma za sobą Sanok RC. Osiągnięcia spółki tym bardziej zasługują na uznanie, że wykazała się dużą odpornością na niestabilne otoczenie rynkowe, na które istotny wpływ miały wydarzenia na Bliskim Wschodzie. – W pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. Sanok RC osiągnął solidne wyniki pomimo pogorszenia otoczenia rynkowego. W ujęciu rok do roku warto odnotować wzrost zysku przypisanego do segmentów biznesowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w odniesieniu do realizowanych przychodów. Wsparciem dla wyników były przede wszystkim segmenty budownictwa i mieszanek. Korzystny wpływ miało także wcześniejsze zakontraktowanie surowców oraz słabszy kurs złotego – wskazuje Michał Sopiel, analityk Erste BM. Jego zdaniem drugie półrocze może być bardziej wymagające. – W drugiej połowie 2026 r. spółka spodziewa się większej presji na marże w związku ze wzrostem kosztów surowców. Pozytywnymi czynnikami pozostają relatywnie dobra sytuacja w budownictwie, dalszy rozwój segmentu mieszanek oraz potencjalne szanse na przejęcie nowych projektów od słabszych konkurentów. Sanok RC kontynuuje konserwatywną politykę inwestycyjną, utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, a także aktywnie analizuje możliwości akwizycyjne wspierające dalszą dywersyfikację biznesu – zauważa analityk.

Foto: Parkiet

Wysoką dynamiką zysków w II kwartale pozytywnie zaskoczył rynek Auto Partner. Dystrybutor części samochodowych w bieżącym roku ma bardziej sprzyjające warunki do wzrostu biznesu w porównaniu z trudnym 2025 r., czego potwierdzeniem było przyspieszenie tempa poprawy przychodów, co pociągnęło za sobą także marże. – Wstępne wyniki II kwartału istotnie przebiły oczekiwania. Zysk netto wyniósł 95 mln zł (wzrost o 64 proc. r./r.) i był 19 proc. powyżej naszych oczekiwań i 23 proc. powyżej konsensusu, rosnąc jeszcze szybciej niż na poziomie EBITDA. Skala pozytywnego zaskoczenia to niemal w całości efekt istotnej poprawy marży brutto (wzrost o 2,5 p.p. r./r. do 29,3 proc.) wspartej impulsem inflacyjnym na cenach części i wzrostem kursu EURPLN. Uważamy, że poprawa rentowności będzie widoczna również w najbliższych kwartałach – wyjaśnia Janusz Pięta, analityk BM mBanku. Wyraźnie lepsze od oczekiwań rezultaty dystrybutora skłoniły go do podwyższenia prognozy EBITDA na 2026 r. o ok. 8 proc. oraz zysku netto o 11 proc.