Inwestorzy pośrednio ustawiają się pod posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, którego wyniki poznamy w połowie tego tygodnia (komunikat w środę), a w czwartek zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa Glapińskiego. Dane o inflacji za sierpień, trudna sytuacja na rynku ropy, oraz możliwe "jastrzębie" scenariusze dla Europejskiego Banku Centralnego (10 września) i amerykańskiej Rezerwy Federalnej (16 września), to główne elementy, które wykluczają nazbyt "gołębie" tony na tym posiedzeniu. Jakakolwiek dyskusja o cięciu stóp w Polsce raczej nie pojawi się wcześniej, niż po listopadowej projekcji inflacyjnej NBP, a i tak będzie to zależeć od uwarunkowań globalnych (ropa i banki centralne).

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W poniedziałek rano EURPLN i USDPLN lekko odbijają i są handlowane odpowiednio ponad 4,31 i 3,71. Na rynkach widać lekką nerwowość związaną z nadal utrzymującymi się napięciami w Zatoce Perskiej - wygląda na to, że obecnie mamy "przepychankę" o to, kto faktycznie kontroluje ruch w Cieśninie Ormuz. To prowadzi do dalszych zwyżek cen ropy - kontrakt na WTI jest blisko 92 USD, a Brent przy 97 USD. Niemniej jedynym sposobem wyjścia z tego impasu pozostaje dyplomacja. Tymczasem niestabilność cen ropy podbija scenariusze inflacyjne - po mocnych danych NFP w piątek, szanse na wrześniową podwyżkę stóp przez FED znów wzrosły - choć model CME FED Watch nie wskazuje na więcej, niż 60 proc. prawdopodobieństwa dla takiego scenariusza. Kluczowa pozostaje tu sierpniowa inflacja CPI - te dane poznamy w najbliższy piątek 11 września. Będzie to główny punkt na mapie drogowej także dla złotego, obok czwartkowej decyzji ECB (podwyżka jest przesądzona), oraz wspomnianym już komunikacie naszej RPP w środę.

Analiza techniczna podpowiada, że w tym tygodniu także powinien utrzymać się lekki optymizm wokół złotego, co powinno skutkować próbami zejścia poniżej ważnych poziomów - odpowiednio 4,30 dla EURPLN i 3,70 dla USDPLN.

Wykres dzienny EURPLN Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ