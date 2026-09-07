Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało MCI w I półroczu 2026 r.

Jakie są plany na kolejne kwartały.

Kiedy spółka wypłaci dywidendę.

Ile warte są akcje MCI.

Notowania MCI Capital ASI rozpoczęły tydzień od lekkich wzrostów. Przed południem akcje drożeją o niespełna 1 proc. do 28,8 zł. Kurs jest poniżej wskaźnika aktywów netto. W przeliczeniu na akcję na koniec czerwca wyniósł on 38,37 zł. To implikuje 33-proc. potencjał do zwyżki względem obecnego kursu rynkowego. Jeszcze wyższa, w okolicach 38 proc., jest przestrzeń do wzrostu wobec ceny docelowej akcji oszacowanej w rekomendacji przez Noble Securities.

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Jakie wyniki w I półroczu 2026 r. miało MCI

MCI Capital miało w I półroczu 2026 r. 36,1 mln zł zysku netto wobec 34,5 mln zł w analogicznym okresie 2025 r. Wartość aktywów spadła o 46,5 mln zł do nieco ponad 2 mld zł, w wyniku podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie o wypłacie dywidendy w kwocie 82,8 mln zł. Na akcję przypadnie 1,58 zł. Przy aktualnym kursie oznacza to 5,5-proc. stopę dywidendy. Dniem ustalenia prawa jest 18 września, a dniem wypłaty 30 września.

Wypracowany w I półroczu 2026 r. zysk netto jest przede wszystkim pochodną aktualizacji wartości inwestycji w certyfikaty oraz aktualizacji wyceny akcji i udziałów.

Koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2026 r. wyniosły 4 mln zł. Były to głównie koszty wynagrodzeń, programu opcji menedżerskich, ubezpieczeń społecznych i świadczeń pracowniczych oraz koszty usług obcych.

Przychody finansowe wyniosły 0,2 mln zł (głównie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji), natomiast koszty finansowe 10,6 mln zł (głównie koszty odsetkowe od weksli, wyemitowanych obligacji oraz kredytu bankowego).

Jakie plany ma MCI na 2026 r. i 2027 r.

Zarząd MCI podkreśla, że rozwój rynku funduszy private equity oraz popyt na usługi świadczone przez spółkę jest ściśle związany z sytuacją makroekonomiczną i tempem wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach, w których dokonywane są inwestycje. Wzrost gospodarczy w tych krajach przekłada się na chęć inwestowania wolnych środków w instrumenty finansowe inne niż lokaty bankowe, obligacje skarbowe czy też inne klasyczne instrumenty finansowe dostępne na rynkach kapitałowych.

Zdaniem zarządu perspektywy rozwoju działalności spółki do końca 2027 r. pozostają optymistyczne, pomimo wyzwań związanych z niepewnością regulacyjną i makroekonomiczną. Dalsza cyfryzacja gospodarki, rozwój sztucznej inteligencji, transformacja energetyczna, rosnąca rola infrastruktury cyfrowej i energetycznej, a także długoterminowe trendy demograficzne związane z wydłużaniem życia stwarzają liczne możliwości inwestycyjne.

Rok 2026 jest dwunastym rokiem, w którym MCI działa jako wehikuł inwestycyjny, lokując swoje środki i pozyskane finansowanie w spółki portfelowe poprzez dedykowane fundusze. Na 30 czerwca 2026 r. portfel inwestycyjny MCI składał się z 14 inwestycji w spółki portfelowe, z czego osiem stanowiło łącznie 77 proc. aktywów netto grupy.

W przyszłości zamierza się ona skupiać na strategii typu buyout (realizowanej przez subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.). Zakończyła już natomiast inwestycje w młode technologiczne spółki. Ten biznes był realizowany poprzez fundusz Internet Ventures FIZ. Jego likwidacja zakończyła się w styczniu 2025 r. MCI nie planuje także kolejnych inwestycji w fundusze typu venture capital – we wrześniu 2024 r. otwarta została likwidacja MCI.TechVentures 1.0. reprezentującego ten segment, a zakończenie likwidacji tego subfunduszu planowane jest do końca 2027 r. Teraz jego działalność jest skoncentrowana na sprzedaży składników portfela oraz dystrybucji środków do uczestników.

W związku z zakończeniem w 2025 r. przez subfundusz MCI.TechVentures 1.0. inwestycji w spółki Answear.com, GameDesire Group, AZIMO, Travelata i Gett oraz wpływem na rachunek subfunduszu gotówki ze sprzedaży akcji i udziałów tych spółek, w 2025 r. wypłacono środki do uczestników subfunduszu z zachowaniem zasady proporcjonalności. Ze sprawozdania finansowego wynika, że była to łączna kwota 142,5 mln zł, a spółka otrzymała 68,3 mln zł.

MCI koncentruje się na inwestycjach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zakładana wartość pojedynczej inwestycji to 100 – 200 mln zł. Fundusz obejmuje zwykle 55-65 proc. udziałów w spółce, w partnerstwie z założycielami lub innym podmiotem finansowym lub strategicznym.