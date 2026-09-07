Fifty–fifty – takie były w piątek rano szanse na to, że amerykańska Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe na posiedzeniu 16 września. Tydzień temu po „jastrzębich” słowach przewodniczącego Kevina Warsha nagle skoczyły z 30 proc. do ponad 60 proc. W ostatnich dniach jego koledzy z zarządu Fed zdawali się jednak mniej przejmować podwyższoną inflacją, skłaniając się bardziej do utrzymania obecnego status quo na stopach procentowych.

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Rynki uzależniły jednak prawdopodobieństwo zmian od bieżących danych makro, ale czy dzięki temu wiedzą więcej? Dane Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych wypadły zaskakująco dobrze – raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym NFP skoczył do 162 tys., znacznie przekraczając oczekiwania na poziomie 55 tys. Prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki skoczyło do 60 proc. Po tygodniu jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie. Bardziej niż rynek pracy będzie jednak liczyć się inflacja CPI, a tę poznamy dopiero 11 września. Teoretycznie czeka nas kolejny tydzień niepewności i zwrotów akcji. Wydaje się jednak, że zwycięży wariant, w którym szef Fed nie „odważy się” dokonać podwyżki stóp procentowych przed listopadowymi wyborami połówkowymi w USA. To złe dla dolara, ale dobre dla złotego, który w nadchodzącym tygodniu będzie śledził doniesienia z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Wbrew temu, co mówił w lipcu prezes NBP Adam Glapiński, realne szanse na cięcie stóp są niskie ze względu m.in. na drogie paliwa.