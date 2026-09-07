Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest nowy indeks NCFIndex.

Jakie spółki uwzględnia.

Jak wypada w porównaniu z NCIndex.

Czy małej giełdzie da się zarabiać.

GPW już od dłuższego czasu reformuje NewConnect, starając się poprawić jakość tego rynku. Próbuje też zwiększyć zainteresowanie notowanymi tam spółkami. W tym celu powstał nowy wskaźnik – NCFIndex. Od dziś jest publikowany przez GPW Benchmark.

Reklama Reklama

Co to jest NCFIndex

NCFIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect, które zostały zakwalifikowane do segmentu NC Focus, a jednocześnie spełniają dodatkowe kryteria dotyczące liczby akcji w wolnym obrocie oraz ich wartości rynkowej. W skład portfela indeksu wchodzą spółki, których udział akcji w wolnym obrocie przekracza 10 proc., wartość akcji znajdujących się w wolnym obrocie wynosi co najmniej 1 mln zł, a wobec emitenta nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe.

Segment NC Focus skupia spółki spełniające określone wymagania dotyczące m.in. kapitalizacji, sytuacji finansowej, historii notowań oraz jakości wykonywania obowiązków informacyjnych.

- NCFIndex skupia spółki spełniające określone kryteria jakościowe i płynnościowe, dzięki czemu dostarcza inwestorom przejrzystego obrazu najbardziej dojrzałej części NewConnect. Wierzymy, że większa transparentność i lepsza widoczność wyróżniających się emitentów będą wspierać rozwój rynku oraz budowę zaufania inwestorów indywidualnych. Ważne jest dla nas również, aby motywować pozostałe spółki z NewConnect do spełniania bardziej wyśrubowanych warunków ilościowych i jakościowych, które są warunkiem wejścia do tego indeksu - komentuje Michał Kobza, członek zarządu GPW.

Jakie spółki są w NCFIndex

NCFIndex jest indeksem dochodowym. Skład portfela podlega okresowej aktualizacji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w segmencie NC Focus oraz spełnianiem przez emitentów kryteriów uczestnictwa w indeksie. Wartość początkowa indeksu wynosi 1000 pkt., a datą bazową jest 17 października 2016 r. Jeśli przeliczyliśmy historyczne wartości NCFIndex, to zobaczymy, że w dłuższej perspektywie radzi sobie on znacznie lepiej niż szeroki NCIndex. Licząc od jesieni 2016 r., NCIndex jest pod kreską. Natomiast NCFIndex przyniósł niemal 90-proc. stopę zwrotu.

W ostatnich latach wskaźnik NewConnect radzi sobie znacznie gorzej niż szeroki WIG. Po imponującej covidowej hossie (w 2020 r. NCIndex zyskał prawie 109 proc.), w 2021 r. indeks NewConnect spadł o 21 proc., w 2022 r. o prawie 20 proc., w 2023 r. o 4 proc., a w 2024 r. o dodatkowe niemal 24 proc. Zeszły rok udało się wprawdzie zakończyć 9,3-proc. zwyżką, ale w porównaniu z 47-proc. stopą zwrotu z WIG mała giełda nadal wypada słabo. Analogicznie w tym roku - wprawdzie indeks jest na plusie, ale znacznie mniejszym niż WIG, który bije historyczne rekordy.

Obecnie na NewConnect notowanych jest 329 spółek o łącznej kapitalizacji przekraczającej 11 mld zł.