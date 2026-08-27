Słabnie presja na londyński rynek miedzi, metal tanieje
Cena miedzi na Comex z dostawą na wrzesień osiągnęła 6,7775 USD za funt (około 14 940 USD za tonę) na początku sesji, ustanawiając nowy rekord wszech czasów, a następnie spadła o 1,6 proc. do 6,6070 USD późnym rankiem w Nowym Jorku. Wtorkowe zamknięcie na poziomie 6,7140 USD było samo w sobie najwyższą ceną kontraktu w historii.
W Londynie trzymiesięczny kontrakt notowany był po 14 350 USD za tonę o godzinie 13:03 czasu lokalnego, niewiele zmieniając się po wcześniejszym wzroście o 0,6 proc. Wtorkowe zamknięcie było najwyższym zamknięciem w historii, choć metal nadal jest poniżej historycznego szczytu w ciągu dnia wynoszącego 14 527,50 USD, ustanowionego w styczniu.
Stabilność w obrębie poziomów kanału wzrostowego, gdzie główne wsparcie rozciąga się w kierunku 6,4500 USD, sprawia, że czekamy na nagromadzenie dodatkowego impulsu wzrostowego, który ponownie wywrze presję na dodatkową barierę, której przekroczenie otworzy drogę do osiągnięcia dodatnich poziomów w okolicach 6,8500 USD i 7,0200 USD - analizuje portal economies.com. Oczekiwany zakres handlu na czwartek to wg portalu 6,5000–6,6700 USD.
Łukasz Wydra, analityk Cashify Gold podkreśla, że obecne zachowanie miedzi jest dobrym przykładem tego, jak polityka handlowa może w krótkim czasie zmienić sytuację na globalnym rynku surowca. – Rekordowe ceny na rynku amerykańskim nie wynikają wyłącznie ze wzrostu popytu. Dużą rolę odgrywa perspektywa amerykańskich ceł, która skłania uczestników rynku do sprowadzania i gromadzenia metalu w USA przed ewentualnym wprowadzeniem kolejnych ograniczeń. W efekcie miedź jest przemieszczana z innych części świata do Stanów Zjednoczonych, co zmniejsza jej dostępność na pozostałych rynkach – stwierdza analityk.
Jak dodaje, mamy do czynienia z paradoksem: globalna podaż jest wystarczająca, ale lokalna dostępność zostaje zaburzona. Widać to również w różnicy między notowaniami COMEX i LME, która osiągnęła rekordowy poziom. Rynek wycenia więc nie tylko sam metal, ale również ryzyko związane z jego dostępnością i przepływem.
– Wniosek dla rynku jest prosty: długoterminowy popyt ze strony transformacji energetycznej to jedno, ale dziś pierwszorzędnym reżimem cenowym stała się geopolityka. Obecny rajd dostarcza twardego dowodu na to, że w skali miesięcy łańcuchy dostaw i bariery handlowe potrafią całkowicie zdominować tradycyjny bilans podaży i popytu. Sytuacja ta pokazuje, jak dynamicznie metale reagują dziś na ryzyka geopolityczne, co przyciąga uwagę nie tylko przemysłu, ale i inwestorów poszukujących aktywów twardych – podsumowuje Łukasz Wydra.
Według firmy konsultingowej Project Blue, globalny rynek stracił około 338 000 ton produkcji w pierwszej połowie roku z powodu spadków w Indonezji, Demokratycznej Republice Konga i Chile.
Czytaj więcej
O 61 proc. zostały zwiększone szacunki rezerw rudy miedzi w chilijskiej kopalni. Złoże ma wystarczyć do 2045 r. Dzięki czwartej linii mielenia prod...
Dlatego CRU uważa obecnie swoją prognozę globalnej nadwyżki w wysokości 639 000 ton na 2026 rok za co najwyżej zrównoważoną. „Jeśli import będzie nadal napływał w takim tempie, w rzeczywistości rynek będzie wyglądał jak deficytowy” – powiedział w tym tygodniu agencji Reuters główny analityk ds. miedzi Robert Edwards, a strateg Macquarie Alice Fox uważa, że rekordowe zapasy Comexu zostaną wyczerpane dopiero po „latach”. Amelia Fu z Bank of China International spodziewa się „nowych rekordowych cen miedzi w nadchodzących tygodniach lub miesiącach”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas