Jak przekazano, spółka otrzymała zawiadomienie ZUS o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty oraz o zmianie warunków umów o rozłożenie na raty należności z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

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Odraczanie i rozkładanie płatności z tytułu składek ZUS zarząd JSW przyjął jeszcze w ub. roku jako część założeń restrukturyzacji biznesowej grupy, w obszarze jej wsparcia przez Skarb Państwa.

ZUS po raz kolejny idzie na rękę JSW

W środowym raporcie zaznaczono, że ZUS po przeanalizowaniu sytuacji finansowej JSW wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od lipca do września br. w wysokości 50 proc. należności oraz od października do grudnia br. w wysokości 30 proc. należności. Szacowana miesięczna kwota tych składek to ok. 100 mln zł.

Jak zastrzeżono, warunkiem realizacji ulg będą: terminowe regulowanie zobowiązań, tj. 50 proc. należności z tytułu składek za okres od lipca do września br. i 70 proc. należności za okres od października do grudnia br., a także składek bieżących od stycznia 2027 r. w pełnej wysokości i rat zawartych umów oraz złożenie deklaracji DRA za miesiące od lipca do grudnia br.

Najpóźniej 20 stycznia 2027 r. JSW przysługuje możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty należności.

Ponadto ZUS wyraził zgodę na zmianę warunków dla ośmiu umów ratalnych, obejmujących należności z tytułu składek za okres od listopada 2025 r. do czerwca 2026 r. w postaci umożliwienia dalszej spłaty ratalnej należności w pięciu miesięcznych ratach: czterech w wysokości 20 mln zł i jednej obejmującej pozostałe zadłużenie w wysokości około 358 mln zł.

JSW zaznaczyła, że do należności zostanie doliczona opłata prolongacyjna. W tym wypadku możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty należności przypada 20 stycznia 2027 r.

Środowa informacja oznacza kolejną zgodę ZUS na odroczenie składek JSW. W lutym br. spółka podała, że Zakład wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za listopad 2025 r. w wysokości 70 proc. należności oraz za okres od grudnia 2025 r. do czerwca 2026 r. w wysokości 50 proc. należności.

Następnie w lutym br. JSW informowała, że ZUS zgodził się na rozłożenie na 11 rat i odroczenie spłaty składek za okres od maja do października 2025 r. przy założeniu, że należności zostaną rozłożone na 11 rat okresowego układu ratalnego. Założono cztery raty w wysokości po 10 mln zł płatne od marca do czerwca 2026 r., sześć rat po 27 mln zł płatnych od lipca do grudnia 2026 r. i ostatnią, 11. ratę, płatną w styczniu 2027 r., lecz podlegającą dalszej negocjacji.

10 lutego br. JSW informowała, że szacowana miesięczna kwota składek należnych ZUS także za te okresy wynosi ok. 100 mln zł.

Trudna sytuacja finansowa i pożyczka z ARP

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności. W lutym JSW zawarła ze związkami porozumienie dot. ograniczenia koszów pracy. W czerwcu br. walne JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z ARP, a w sierpniu spółka podała, że zamierza wnioskować do ARP o pożyczkę do 1,066 mld zł. JSW korzysta też z ustawowych osłon dla załogi: jednorazowych odpraw i urlopów górniczych oraz przeróbkarskich.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. Zatrudnienie w JSW na koniec 2025 r. wynosiło 20 488 osób.