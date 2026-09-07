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Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 07.09.2026 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Qilai Shen/Bloomberg

Piotr Zając, Finsite.pl

Pepco schłodzone do linii wsparcia

Kurs akcji właściciela sieci sklepów porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym, a w ujęciu krótkoterminowym jest w fazie korekty. Od sierpniowego szczytu hossy 47,31 zł do czwartkowego dołka 41,6 zł, notowania spadły o 12 proc. Cena po raz pierwszy od kwietnia naruszyła linię wsparcia w postaci średniej z 50 sesji, a oscylator MACD schłodził się do poziomu 0.

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