Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Pepco schłodzone do linii wsparcia

Kurs akcji właściciela sieci sklepów porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym, a w ujęciu krótkoterminowym jest w fazie korekty. Od sierpniowego szczytu hossy 47,31 zł do czwartkowego dołka 41,6 zł, notowania spadły o 12 proc. Cena po raz pierwszy od kwietnia naruszyła linię wsparcia w postaci średniej z 50 sesji, a oscylator MACD schłodził się do poziomu 0.