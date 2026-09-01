Grupa Orlen chce rozwijać projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz zwiększaniem wykorzystania surowców cyrkularnych w biznesie petrochemicznym. Jednym z jej strategicznych celów są inwestycje w recykling tworzyw sztucznych, zarówno w zakresie recyklingu mechanicznego, jak i chemicznego. W efekcie koncern zamierza zwiększyć udział surowców pochodzących z recyklingu w portfelu wytwarzanych produktów oraz dostarczać rozwiązania odpowiadające na rosnące oczekiwania rynku i wymagania regulacyjne.