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Orlen zwiększy wykorzystanie surowców z recyklingu

Recykling chemiczny ma odegrać ważną rolę w planach grupy dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncern chce zwiększać udział surowców cyrkularnych w produktach petrochemicznych, ale szczegółów planowanych inwestycji jeszcze nie ujawnia.

Publikacja: 01.09.2026 06:00

Orlen zwiększy wykorzystanie surowców z recyklingu

Foto: Adobestock

Tomasz Furman

Grupa Orlen chce rozwijać projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz zwiększaniem wykorzystania surowców cyrkularnych w biznesie petrochemicznym. Jednym z jej strategicznych celów są inwestycje w recykling tworzyw sztucznych, zarówno w zakresie recyklingu mechanicznego, jak i chemicznego. W efekcie koncern zamierza zwiększyć udział surowców pochodzących z recyklingu w portfelu wytwarzanych produktów oraz dostarczać rozwiązania odpowiadające na rosnące oczekiwania rynku i wymagania regulacyjne.

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