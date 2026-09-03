Polska Grupa Energetyczna odnotowała ok. 2,06 mld zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2026 r. Skorygowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki wyniósł około 2,32 mld zł, czyli 1,03 zł na akcję. Powtarzalny zysk EBITDA sięgnął w II kw. ok. 3,96 mld zł. Są to wstępne szacunkowe dane, ale już teraz trzeba powiedzieć, że będą lepsze od tych sprzed roku, kiedy EBITDA w II kw. 2025 r. wyniosła 3,27 mld. Z kolei zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2025 roku był na minusie i wyniósł -606 mln zł, a w 2024 r. 1,17 mld zł.

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Dystrybucja dokłada się najwięcej

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w II kw. 2026 r. wyniósł około 3,96 mld zł, na co złożył się wynik poszczególnych sektorów działalności, gdzie ponownie to dystrybucja dominuje. Energetyka Odnawialna odnotowała 0,49 mld zł, Energetyka Gazowa 0,4 mld zł, Energetyka Węglowa 0,63 mld zł, Ciepłownictwo 0,38 mld zł, Dystrybucja 1,29 mld zł, Energetyka Kolejowa 0,34 mld zł i Obrót 0,41 mld zł.

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Spółka tłumaczy, że na wyniki II kwartału 2026 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o 151 mln zł, w tym największy wpływ miało rozwiązanie rezerwy z tytułu zawarcia ugody z wykonawcą bloku nr 7 w Elektrowni Turów (zwiększenie wyniku o 135 mln zł).

W II kwartale 2026 r. produkcja energii elektrycznej netto wyniosła 13,5 TWh, dystrybucja energii elektrycznej 9,8 TWh, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych 7,4 TWh, sprzedaż ciepła 7,6 PJ.

Węgiel łagodzi koszty drożejącego gazu

Średnia cena hurtowa energii elektrycznej w II kwartale 2026 r. w segmentach Energetyki Węglowej, Energetyki Gazowej i Ciepłownictwa łącznie wyniosła 507 zł/MWh i odpowiednio 496 zł/MWh w sektorze Energetyki Węglowej, 662 zł/MWh w sektorze Energetyki Gazowej, 484 zł/MWh w sektorze Ciepłownictwa. Średni koszt CO2 ww. segmentów wyniósł 310 zł/MWh. Tu warto przyjrzeć się cenom w zestawieniu rok do roku. Cena energii z tych sektorów w II kw. 2025 r. wyniosła niewiele więcej, bo 509 zł za MWh, a koszt CO2 na MWh był mniejszy i wyniósł 294 zł za MWh. Jednak spadek ceny odnotowano w sektorze węglowym, gdzie cena energii z tego surowca rok wcześniej wynosiła 509 zł za MWh. Znacząco podrożał też koszt energii z gazu: rok wcześniej było to 545 zł za MWh. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie i drożejącego gazu ziemnego na światowych rynkach.

Spółka podała także, że zakłady inwestycyjne wyniosły około 3,27 mld zł i są nieznacznie (o 70 mln zł) większe niż w roku poprzednim. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 czerwca 2026 r. wyniosło około 1,75 mld zł, przy czym szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł około 14,17 mld zł. Rok wcześniej było to 0,99 mld zł, a poziom ekonomicznego zadłużenia wyniósł 14,65 mld zł.

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2026 r. jest planowana na 15 września.