Jeden z irańskich tankowców zatonął, a dwa kolejne zostały unieruchomione. Iran odpowiedział atakami na trzy tankowce przewożące ropę, które według Teheranu korzystały z nieautoryzowanych szlaków przez Cieśninę Ormuz, ostrzegając jednocześnie, że podobne działania mogą spotkać kolejne jednostki naruszające jego ograniczenia.

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W efekcie baryłka WTI podskoczyła do 92 USD. Wzrost cen ropy oraz wydarzenia na Bliskim Wschodzie ciążą na sentymencie rynkowym. Na parkietach Starego Kontynentu dominuje dziś czerwień, a niemiecki DAX spada poniżej 26 000 pkt. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy znajdują się w pobliżu poziomów odniesienia, jednak dzisiejsze święto w USA i brak sesji kasowej nie powinny sprzyjać większej zmienności.

W piątek poznaliśmy sierpniowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Zdecydowanie przebiły one oczekiwania rynkowe i przybliżyły perspektywę przyszłotygodniowej podwyżki stóp procentowych przez Fed. Nie niosły jednak za sobą daleko idących implikacji rynkowych. Fed komunikował bowiem, że ważniejsze przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych będą dane o inflacji. Te poznamy już w najbliższy piątek.

Tempo kreacji nowych miejsc pracy wyniosło 162 tys. wobec oczekiwanych 55 tys. Istotnie w górę zrewidowano również dane za poprzedni miesiąc. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,1%, natomiast dynamika płac obniżyła się do 3,1% r/r z 3,2% r/r odnotowanych w lipcu.

Obawy o inflację ponownie wywierają presję na rynku długu. W czwartek Europejski Bank Centralny ma zdecydować się na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Z rynkowego punktu widzenia kluczowe będzie jednak to, czy Christine Lagarde pozostawi otwartą drogę do kolejnych podwyżek jeszcze w tym roku.

Na rynku walutowym kurs EUR/USD utrzymuje się powyżej poziomu 1,16. W centrum uwagi inwestorów pozostaje także para USD/JPY, która w oczekiwaniu na podwyżki stóp procentowych w Japonii spada poniżej 155 jenów za dolara i znajduje się na najniższych poziomach od lutego.