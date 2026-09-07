Zaczął się najgorszy statystycznie miesiąc roku na warszawskiej giełdzie

Podczas sesji 11 sierpnia indeks szerokiego rynku ustanowił historyczne maksimum 154 509 pkt. Od tego momentu jego notowania są w fazie łagodnej korekty. Przyjęła ona postać wąskiej konsolidacji, której dolną granicę, przynajmniej na razie, wyznacza dołek 149 322 pkt. Skala strat jest więc nieduża i wynosi 3,35 proc. Notowania poruszają się wciąż powyżej średniej z 50 sesji, która skutecznie zatrzymała trzy poprzednie korekty.

Za łagodność trwającej korekty na WIGu odpowiada przede wszystkim WIG20. Indeks ten również wszedł w fazę konsolidacji, w której górną granicę stanowi historyczny szczyt 4084 pkt, a dolną – lokalny dołek 3925 pkt. Co ważne – WIG20 dobrze zaczął wrzesień. Od środy notowania zwyżkowały, a oscylator MACD zaczął cyklicznie zakręcać w górę. W piątkowe popołudnie kurs indeksu siegał 4072 pkt, a więc do rekordu brakowało zaledwie 12 pkt. Udany start miesiąca to zasługa zwyżek PGE, Orlenu i sektora bankowego.