„To przełomowy moment. Rząd przyjął dziś przygotowany przez MKiŚ »Krajowy Program Poszukiwań Surowców Krytycznych«” – napisała na platformie X Hennig-Kloska.

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Dodała, że chodzi o surowce strategiczne dla transformacji energetycznej czy cyfrowej, a także kluczowe w produkcji baterii, elektroniki, samochodów elektrycznych, urządzeń wykorzystywanych w energetyce odnawialnej oraz sprzętu medycznego czy nowoczesnego uzbrojenia.

W środę rząd zajął się m.in. projektem uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego „Krajowy Program Poszukiwań Surowców Krytycznych” (KPPSK), przedłożonym przez resort klimatu.

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Resort klimatu i środowiska przekazał, że KPPSK pozwoli ograniczyć zależność surowcową od państw trzecich, zwiększyć samowystarczalność i zmniejszyć ryzyko przerwania łańcuchów dostaw. Program ma wspierać rozwój strategicznych sektorów gospodarki Polski i UE oraz poprawić zabezpieczenie dostaw surowców niezbędnych dla transformacji energetycznej, cyfrowej i przemysłu obronnego.

„Będziemy mieli lepiej rozpoznaną bazę zasobową do produkcji surowców krytycznych, co zwiększy nasze bezpieczeństwo i może ograniczyć naszą zależność od importu surowców ważnych dla gospodarki, szczególnie tych, które wykorzystywane są w innowacyjnych technologiach” – wskazała Hennig-Kloska, cytowana w komunikacie resortu.

Miedź i hel na szczycie listy. Państwowy Instytut Geologiczny poszuka kluczowych kopalin

MKiŚ poinformowało, że KPPSK rozróżnia trzy kategorie priorytetów poszukiwań złóż kopalin. Za „wysoki priorytet” uznano poszukiwania nowych źródeł rud miedzi, a także platynowców, grafitu, barytu, fluorytu, helu i surowców skaleniowych (naturalne skały bogate w minerały z grupy skaleni zawierające co najmniej 6,5 proc.. tlenków sodu i potasu). „Średni priorytet” to poszukiwania źródeł rud wolframu, tytanu i wanadu, arsenu, bizmutu, krzemu metalicznego, fosforytów, strontu oraz nowych źródeł węgla koksowego. Z kolei status „niskiego priorytetu” został przyznany poszukiwaniom złóż kopalin będących źródłem metali ziem rzadkich, galu, germanu, litu, hafnu, boru, antymonu i skandu, w przypadku których „perspektywy udokumentowania złóż są ograniczone”.

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Wykonawcą programu będzie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pełniący zadania państwowej służby geologicznej. Będzie nadzorowany przez ministra właściwego do spraw środowiska (obecnie jest to MKiŚ) działającego przy pomocy Głównego Geologa Kraju. Program będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”. Łączny koszt KPPSK ustalony na lata 2026-2033 ma wynieść blisko 185,7 mln zł.

„Program będzie realizowany z wykorzystaniem zaplecza naukowego i technicznego państwowej służby geologicznej. Państwowa służba geologiczna realizuje zadania państwa w zakresie geologii, a posiadane w tym zakresie doświadczenie oraz wiedza są kluczowe dla wdrożenia KPPSK. (...) W ramach KPPSK będą wykonywane prace geologiczne w tym: prace kartograficzne, badania i analizy geochemiczne, prace geofizyczne oraz wiercenia” – poinformowało MKiŚ.