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Maleją straty górnictwa. Rośnie wydajność

Redukcja zatrudnienia w polskim górnictwie pozwala na zmniejszenie strat oraz poprawę wydajności pracy. Kluczowy w branży wskaźnik efektywności wreszcie rośnie.

Publikacja: 02.09.2026 06:00

Maleją straty górnictwa. Rośnie wydajność

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Polskie górnictwo węgla kamiennego kolejny raz notuje straty, ale tym razem mniejsze niż rok temu. Współczynnik wydajności pracy w branży rośnie m.in. dzięki spadającemu zatrudnieniu. Szczegółowe dane za I półrocze dotyczące górnictwa opublikowała Agencja Rozwoju Przemysłu.

Straty są, ale mniejsze

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