Maleją straty górnictwa. Rośnie wydajność

Polskie górnictwo węgla kamiennego kolejny raz notuje straty, ale tym razem mniejsze niż rok temu. Współczynnik wydajności pracy w branży rośnie m.in. dzięki spadającemu zatrudnieniu. Szczegółowe dane za I półrocze dotyczące górnictwa opublikowała Agencja Rozwoju Przemysłu.

Straty są, ale mniejsze