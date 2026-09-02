Maleją straty górnictwa. Rośnie wydajność

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Polskie górnictwo węgla kamiennego kolejny raz notuje straty, ale tym razem mniejsze niż rok temu. Współczynnik wydajności pracy w branży rośnie m.in. dzięki spadającemu zatrudnieniu. Szczegółowe dane za I półrocze dotyczące górnictwa opublikowała Agencja Rozwoju Przemysłu.
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