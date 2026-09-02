Budujący w Warszawie, Krakowie i Gdańsku deweloper uzgadnia z domem maklerskim parametry i wielkość kolejnej emisji obligacji dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. W maju KNF zatwierdziła prospekt umożliwiający uplasowanie papierów o wartości do 500 mln zł. Nowa emisja ma wspierać dalszy rozwój firmy i uruchamianie kolejnych projektów mieszkaniowych.

Reklama Reklama

W tej chwili w obrocie jest sześć serii obligacji weterana Catalystu, o wartości blisko 590 mln zł. W ostatnim czasie Victoria sprawnie zamieniała starszy, droższy dług, na tańszy. Po marżach rzędu 6-7 pkt. proc. ponad WIBOR 6M nie ma już śladu. Jesienią 2025 r. udało się zbić stawkę do 4,1 pkt. proc. Najbliższe terminy zapadalności to sierpień 2027 r. (50 mln zł, marża 4,95 pkt. proc. ponad WIBOR 6M) i grudzień 2027 r. (86,3 mln zł i 4,8 pkt. proc. marży).

Czytaj więcej Budownictwo Victoria Dom spodziewa się stabilnej sprzedaży mieszkań w najbliższych kwartałach Deweloper spodziewa się stabilnej sprzedaży mieszkań w kolejnych kwartałach, w skali całego roku wynik będzie lepszy. I w krótkim, i w długim termi...

Pierwsza marża urealniła się, szczyt przekazywania mieszkań w II półroczu

Sprawozdanie za I półrocze ukaże się 30 września, spółka podała jednak wyniki wstępne. Skonsolidowane przychody wyniosły ponad 297 mln zł – to o 9 proc. więcej niż deweloper raportował w sprawozdaniu rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży 97 mln zł, co oznacza rentowność prawie 33 proc. Rok wcześniej Victoria nokautowała pierwszą marżą, która sięgała 45 proc. – w efekcie zysk brutto ze sprzedaży okazał się w bieżącym półroczu o 21 proc. mniejszy. Zysk operacyjny sięgnął prawie 55 mln zł, o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej, a czysty zysk skurczył się o 57 proc., do 16 mln zł. Dług netto wynosił 544 mln zł.

W I półroczu spółka przekazała klientom 461 lokali, plan na cały rok to wydanie kluczy do ok. 1800 mieszkań.

Czytaj więcej Budownictwo Duzi giełdowi deweloperzy mogą dalej pęcznieć W II kwartale notowani deweloperzy jako grupa poradzili sobie lepiej niż szeroki rynek. Rankingiem sprzedaży rządzi „wielka szóstka”, której apetyt...

Victoria liczy na powtórzenie w II półroczu sprzedaży mieszkań z I półrocza

Deweloper w I półroczu sprzedał 803 mieszkania, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. Implikuje to sprzedaż 379 lokali w II kwartale – to o 16 proc. więcej rok do roku i 11 proc. mniej niż w I kwartale. Zarząd podtrzymuje plany na cały rok – chce znaleźć nabywców na 1600 mieszkań.

– I półrocze 2026 r. potwierdziło, że popyt na mieszkania na głównych rynkach pozostaje stabilny, a klienci nadal poszukują atrakcyjnych i dostępnych cenowo lokali. Sprzyja temu między innymi akceptowalny poziom stóp procentowych, utrzymujące się potrzeby mieszkaniowe oraz oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu cen. Wzrost sprzedaży Victorii Dom o 33 proc. rok do roku jest dla nas bardzo dobrym sygnałem i potwierdzeniem, że przygotowana przez nas oferta odpowiada na potrzeby rynku – skomentował w komunikacie wiceprezes Waldemar Wasiluk. – Mamy przygotowany portfel projektów, który pozwala nam z optymizmem patrzeć na II połowę roku. Naszym celem jest konsekwentne zwiększanie skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności i bezpiecznej struktury finansowania. Nasza sytuacja finansowa jest dobra. Dysponujemy znaczącym bankiem ziemi i odpowiednią bazą projektów, a jednocześnie utrzymujemy zadłużenie na poziomie, który pozwala nam bezpiecznie finansować dalszy rozwój. To szczególnie istotne w branży deweloperskiej, gdzie możliwość szybkiego uruchamiania kolejnych inwestycji jest jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej – powiedział Wasiluk.

W 2025 r. Victoria zaksięgowała 854 mln zł przychodów i 343 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (rentowność 40 proc.). Zysk netto wyniósł 151 mln zł. Na majowej konferencji podsumowującej sprawozdanie za 2025 r. menedżerowie Victorii wskazali, że marża rzędu 40 proc. wygląda dobrze na papierze, a pochodzi z mieszkań budowanych na dużo wcześniej kupionych gruntach. W kolejnych okresach marże powinny się „normalizować”.