Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stoją za optymistycznymi prognozami cen złota największych banków inwestycyjnych.

Dlaczego Pekin formalnie uznał złoto za minerał strategiczny i filar bezpieczeństwa narodowego.

Na czym polega chińska strategia uniezależnienia się od dominacji dolara na rynku kruszców.

Jak sygnały z amerykańskiej gospodarki wpływają na krótkoterminowe wahania cen kruszcu.

Sytuacja geopolityczna oraz rosnące wątpliwości wokół stabilności amerykańskiego długu publicznego (przekraczającego już 40 bln USD, z rocznymi odsetkami sięgającymi ponad 1 bilion USD) stały się kluczowym paliwem dla cen kruszców. Czołowe banki inwestycyjne wydały w tym tygodniu wyjątkowo bycze prognozy. Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Grupy Goldenmark, przypomina kilka z nich.

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Bank of America podtrzymał prognozę wzrostu cen złota do 5 000 USD za uncję w 2027 r., wskazując na ogromny niepokój wokół amerykańskiego „mixu politycznego”, obawy o równowagę fiskalną Waszyngtonu oraz nieprzerwany popyt ze strony banków centralnych (w samym czerwcu skupy sięgnęły 51 ton).

UBS podniósł swoją prognozę do 5 400 USD za uncję w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, uzasadniając to natężeniem tzw. debasement trade – masową ucieczką kapitału prywatnego i instytucjonalnego przed utratą siły nabywczej walut fiducjarnych.

Opublikowane pod koniec tygodnia dane o inflacji PCE w USA wykazały lekki wzrost (wskaźnik nagłówkowy wyniósł 3,7 proc. r/r, zaś Core PCE 3,3 proc. r/r). Wyższy od oczekiwań odczyt chwilowo umocnił dolara i wywołał korektę na złocie. Co istotne, napływ kapitału do funduszy ETF zasilanych fizycznym kruszcem osiągnął w minionym tygodniu blisko 50 ton – to najsilniejszy tygodniowy wynik od czasu styczniowych rekordów.

W centrum uwagi inwestorów znajdowało się sympozjum w Jackson Hole oraz kluczowe wystąpienie Kevina Warsha. Szef Fed wyraził zaniepokojenie uporczywą inflacją, podkreślając, że jej spadek nie jest wystarczająco szybki ani wyraźny. Dał do zrozumienia, że bank centralny jest gotowy do ponownego podniesienia stóp procentowych, jeśli presja cenowa nie ustąpi. Odrzucił także tradycyjne dawanie rynkom szczegółowych wytycznych co do przyszłych decyzji (forward guidance). – Wypowiedź została odebrana przez inwestorów jako jastrzębia, co zwiększyło rynkowe oczekiwania na ewentualną podwyżkę stóp procentowych podczas wrześniowego posiedzenia. Cena złota zareagowała spadkiem – zauważa Michał Tekliński.

Chiński pościg za złotem i budowa autarkii

Jednym z najważniejszych punktów analitycznych tygodnia jest opublikowany przez agencję ratingową S&P Global raport na temat chińskiego rynku złota. – Dokument ten w jednoznaczny sposób argumentuje, że Pekin przestał traktować złoto jedynie jako aktywa rezerwowe czy instrument finansowy, a formalnie podniósł jego rangę do „minerału strategicznego” oraz filaru bezpieczeństwa narodowego – podkreśla ekspert.

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Jak wskazują analitycy S&P Global, punktem zwrotnym był rok 2022 i zamrożenie przez państwa Zachodu rosyjskich rezerw walutowych. Wydarzenie to uświadomiło władzom w Pekinie ryzyka związane z uniwersalną dominacją dolara i zainicjowało proces budowy równoległego, autarkicznego systemu surowcowo-finansowego.

Główne filary chińskiej strategii według S&P Global

· Inicjatywa „Gold Road” i hub w Hongkongu: Chiny dążą do internacjonalizacji juana poprzez rozliczanie handlu złotem we własnej walucie. Pierwszy zagraniczny skarbiec Shanghai Gold Exchange (SGE) otwarto w Hongkongu. W ciągu 3 lat planowane jest 10-krotnie zwiększenie jego pojemności magazynowej do ponad 2 000 ton kruszcu. Kolejnymi kluczowymi węzłami logistyczno-skarbcowymi mają stać się Singapur, Kuala Lumpur, Dubaj, Rijad oraz Moskwa.

· Niedobór rezerw oficjalnych: Mimo że Chiny są największym producentem i konsumentem złota na świecie, kruszec stanowi zaledwie 6,7 proc. wartości ich oficjalnych rezerw walutowych (przy medianie krajów rozwiniętych sięgającej 16,5 proc.). To generuje potężną presję na dalsze zakupy ze strony Ludowego Banku Chin, który kupuje złoto nieprzerwanie od ponad 20 miesięcy (w samym lipcu oficjalnie 20 ton).

· Przejmowanie wydobycia globalnego: W sytuacji gdy zachodnie firmy wydobywcze wykazują ostrożność, a czas od odkrycia do uruchomienia kopalni wzrósł na świecie z 10 do aż 17,5 roku, chińskie giganty wydobywcze agresywnie przejmują aktywa w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Dodatkowo w samych Chinach odkryto w latach 2024–2025 gigantyczne złoża (tzw. supergiant ponad 1 000 ton każde, np. Wangu czy Dadonggou).

– Działania Chin są podyktowane pragmatyzmem i dążeniem do zabezpieczenia przed ewentualnymi sankcjami Zachodu. Pekin buduje niezależną infrastrukturę składowania i handlu kruszcem, co w długiej perspektywie osłabia hegemonię dolara i trwale zmienia układ sił w światowej gospodarce – podsumowuje Michał Tekliński.