Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miała Klepsydra w I półroczu 2026 r.

Jakie przejęcia zrealizowała.

Jak radzi sobie rynek pogrzebowy.

Jaka jest strategia Klepsydry.

Klepsydra to lider rozdrobnionego rynku pogrzebowego w Polsce. Spółka skutecznie go konsoliduje. Zrealizowała już zapowiedzi i przejęła w 2026 r. dwie firmy, ale nie zamierza na tym poprzestać.

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– Nie będziemy się zatrzymywać. Poszukujemy kolejnych celów akwizycyjnych – zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Klepsydry, Marek Cichewicz.

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Jakie wyniki ma Klepsydra

W I półroczu 2026 r. przychody grupy były o 28 proc. wyższe rok do roku i wyniosły 36,1 mln zł, a EBITDA poszła w górę o 41 proc. do 6,9 mln zł. Zysk operacyjny spadł o 7,8 proc. do 3,2 mln zł, a zysk netto do 2,3 mln zł z 2,7 mln zł.

W czerwcu zarząd zarekomendował przeznaczenie 954,3 tys. zł na pierwszą w historii spółki dywidendę, odpowiadającą 0,04 zł na akcję.

W pierwszym półroczu wydatki inwestycyjne wyniosły 8,1 mln zł, a dodatnie przepływy z działalności finansowej 7,2 mln zł. Na koniec czerwca grupa miała 4,7 mln zł środków pieniężnych.

Wprawdzie przychody mocno rosną, ale na poziomie marżowości biznesu widać spadki.

„Dynamika kosztów, obniżenie wyniku operacyjnego w II kwartale, ujemne przepływy z działalności operacyjnej oraz wzrost zobowiązań wskazują na potrzebę dalszej koncentracji na integracji przejętych podmiotów, poprawie efektywności kosztowej, zarządzaniu kapitałem obrotowym i utrzymaniu dyscypliny finansowej” – czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Jakie spółki przejęła Klepsydra

W I półroczu 2026 r. Klepsydra przejęła spółkę Glob. Całkowita kwota transakcji, którą grupa zapłaciła na rzecz dotychczasowych wspólników Globu wyniosła 9,4 mln zł.

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Z kolei od 1 września do Klepsydry dołączyła też spółka Centrum Pogrzebowe Gloria z Wrocławia. Zajmuje się organizacją pogrzebów oraz wykonuje kremacje B2C i B2B. Całkowita kwota przejęcia wyniesie 22 mln zł. W pierwszej transzy grupa zapłaciła 11 mln zł, pozostałe 10 mln zł zapłaci w 120 równych ratach.

Zrealizowane w tym roku przejęcia oznaczają, że obecnie Klepsydra zarządza 12 spółkami oraz czterema krematoriami. Zarząd zapowiada, że ich liczba będzie rosła z uwagi na dobre perspektywy tego segmentu.

– Rynek usług kremacyjnych w Polsce systematycznie rośnie – podkreśla prezes.

W I półroczu 2026 r. grupa zorganizowała ponad 7,4 tys. pogrzebów, czyli o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba pochówków wzrosła o 10 proc. do 2 708, a liczba kremacji o 7 proc. do 5 004. Spółka sprzedała 152 miejsca na zarządzanych przez siebie cmentarzach (spadek o 9 proc.) i obsłużyła 490 zleceń międzynarodowego transportu zmarłych (wzrost o 59 proc.).

– Dynamiczny wzrost liczby obsługiwanych pogrzebów i kremacji, a także blisko 60-procentowy wzrost zleceń międzynarodowego transportu zmarłych pokazują, że grupa Klepsydra jest postrzegana jako wiarygodny partner zarówno przez klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jesteśmy przekonani, że druga połowa roku przyniesie kontynuację tej tendencji – komentuje prezes.

Od momentu debiutu na NewConnect w czerwcu 2023 r., spółka przejęła osiem spółek pogrzebowych, zwiększając swoje pokrycie terytorialne w Polsce o ponad 100 proc.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2025 r. liczba zgonów w Polsce wyniosła 403 978. Z kolei w trakcie 12 miesięcy liczonych od lipca 2025 do czerwca 2026 r. było to 405 328.