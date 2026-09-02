Według danych zaprezentowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarobiły w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 763,3 mln zł netto wobec 523,2 mln zł rok wcześniej. Z danych serwisu Analizy.pl wynika z kolei, że w tym samym czasie wartość aktywów zarządzanych przez TFI zwiększyła się z 520 mld do 643 mld zł, czyli o 23,7 proc. Wniosek? Zysk rośnie niemal dwa razy szybciej niż sama baza aktywów. To zjawisko widoczne także w poprzednich latach. Jak wskazuje serwis, między końcem 2022 r. a końcem 2025 r. przeciętne aktywa pod zarządzaniem TFI zwiększyły się o 46 proc., a koszty wzrosły w tym czasie o 36 proc. Zysk netto zwiększył się natomiast aż o 194 proc. W efekcie zysk przypadający na 1 mld zł średnich aktywów zwiększył się z 1,27 mln do 2,56 mln zł. "Innymi słowy, w ciągu trzech lat praktycznie się podwoił. Nie oznacza to oczywiście, że stawki opłat pobieranych przez TFI wzrosły dwukrotnie. Wskaźnik pokazuje, ile zysku netto pozostaje ostatecznie w sektorze w przeliczeniu na jednostkę zarządzanego kapitału, po uwzględnieniu wszystkich przychodów i kosztów działalności." – czytamy.
W tym samym okresie marża netto sektora zwiększyła się z 16 proc. do 28 proc., zagregowane ROE wzrosło z 22 proc. w 2022 r. do 45 proc. w 2025 r., a relacja kosztów do przychodów spadła z 80 proc. do 66 proc.
Poszczególne towarzystwa mogą jednak charakteryzować się różną marżowością, w zależności od oferowanych produktów. Przykładowo fundusze indeksowe czy PPK, gdzie opłaty za zarządzanie są najniższe, przynoszą mniejsze zyski od np. funduszy akcji. Znaczenie ma też model dystrybucji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas