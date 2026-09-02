London Stock Exchange (LSE) ogłosiła, że planuje wprowadzić handel tokenizowanymi akcjami, zabezpieczonymi udziałami spółek notowanych w Londyni
London Stock Exchange (LSE) ogłosiła, że planuje wprowadzić handel tokenizowanymi akcjami, zabezpieczonymi udziałami spółek notowanych w Londynie. Nawiązała ona już współpracę z platformą infrastruktury finansowej Payward – spółką matką giełdy kryptowalut Kraken – w celu wdrożenia tokenów na swojej platformie handlu nocnego. Zgodnie z planem tokeny mają zadebiutować w przyszłym roku, po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych.
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Wiele giełd, banków i firm zarządzających aktywami zwróciło się w stronę technologii opartych na blockchainie, aby przyspieszyć wybrane procesy. Tokenizacja – czyli proces emisji i obrotu tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje i obligacje, na blockchainie – jest postrzegana jako sposób na przyciągnięcie większej liczby inwestorów i rozszerzenie możliwości handlowych poza standardowymi godzinami pracy rynku.
– Znajdujemy się w przełomowym momencie dla struktury globalnego rynku. Obserwujemy wdrażanie szeregu przełomowych technologii: tokenizacja oraz technologia rozproszonego rejestru (DLT) są jednymi z nich – twierdzi Simon Mason, szef ds. platform obrotu w LSE. Giełda londyńska będzie też rozwijać tokenizowane akcje, które będą przyznawać pełne prawa akcjonariuszom.
Payward prowadzi platformę xStocks, która oferuje tokenizowane papiery wartościowe zabezpieczone akcjami spółek giełdowych oraz funduszami ETF. Każdy token jest zabezpieczony jedną akcją i może być przedmiotem obrotu między portfelami cyfrowymi a giełdami o dowolnej porze dnia, jednak daje posiadaczom jedynie ograniczone prawa akcjonariuszy.
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– Chcemy współpracować z emitentami, aby uczynić ich częścią tego procesu, i właśnie wtedy będziemy dążyć do wprowadzenia ich na rynek jako rzeczywiste odzwierciedlenie akcji bazowych – dodał Mason. Zwrócił on również uwagę, że popyt na tokenizowane akcje wynika częściowo z tego, że inwestorzy z rynku kryptowalut szukają możliwości dywersyfikacji w inne klasy aktywów.
Wprowadzenie akcji tokenizowanych ma również służyć poszerzeniu godzin pracy giełdy.
W lipcu giełda londyńska poinformowała o planach uruchomienia 24-godzinnej platformy obrotu, oferującej w pierwszej kolejności produkty typu ETP (exchange-traded products). Londyński parkiet szuka sposobów na zwiększenie płynności i przyciągnięcie prywatnych spółek przygotowujących się do debiutu giełdowego.
– Kluczową częścią przejścia na tryb 24/7 jest umożliwienie globalnym inwestorom detalicznym handlu w wybranych przez nich strefach czasowych oraz w zakresie aktywów bazowych i rynków, którymi chcą obracać – zapowiedział Mason.
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