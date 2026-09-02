Przedpołudniowy handel na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem kontynuacji wyprzedaży akcji. Krajowym indeksom nie pomagają negatywne nastroje na zagranicznych rynkach akcji, na których więcej do powiedzenia mają sprzedający. Większość głównych indeksów na giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła środowe notowania na minusie, ale spadki głównych indeksów jak na razie nie są mocno dotkliwe. Przecena znacznie bardziej uszczupliła portfele inwestorów handlujących na największych azjatyckich giełdach, gdzie było dużo bardziej nerwowo. Cieniem na giełdach kładzie się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Eskalacja konfliktu nie napawa optymizmem, choć amerykańskie naloty na Iran inwestorów nie wystraszyły zbyt mocno inwestorów w Europie, którzy już chyba zdołali się uodpornić na podobne ciosy. Głównym wyzwaniem pozostaje sytuacja na rynku ropy naftowej, której ceny kolejny dzień z rzędu mocno zwyżkują.

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Przecena CD Projektu, Allegro i KGHM ciąży WIG20

Mimo mało sprzyjającego otoczenia inwestorzy wcale nie palą się do wyprzedaży akcji największych firm. Negatywnie wyróżniają się przede wszystkim te największe, co wyraźnie ciąży indeksowi WIG20. Najmocniej tanieją akcje CD Projektu, co oznacza pogłębienie trwającej już od kilku tygodni korekty. Na celowniku sprzedających są także papiery Allegro i KGHM. Po trzech wzrostowych sesjach z rzędu zadyszkę złapał Orlen, choć w jego przypadku przecena jest symboliczna. Jednocześnie nie brakuje chętnych na akcje banków. Zwyżkom w indeksie przewodzą Alior i mBank, zostawiając wyraźnie w tyle PKO BP i Pekao.

Na szerokim rynku handel przebiega pod dyktando sprzedających, co negatywnie przekłada się na wyceny większości mniejszych firm. Pozytywnie wyróżniają się akcje Bumech Defense Partners, które kolejną sesję z rzędu drożeją w dwucyfrowym tempie.