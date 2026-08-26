Przez zdecydowaną większość wtorkowej sesji kurs akcji KGHM-u utrzymywał się nieco powyżej ceny z poniedziałkowego zamknięcia, czyli 358,4 zł. W połowie notowań sięgał nawet 364 zł, co oznaczało wzrost o 1,6 proc. Do rekordowej wyceny zanotowanej 17 czerwca na poziomie 392 zł jest jednak jeszcze daleka droga.

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O zwyżce kursu walorów KGHM-u zdecydowały dość dobre nastroje panujące na rynku miedzi. Wprawdzie jeszcze rano cena tego metalu spadała, ale nie była to zbyt trwała i głęboka zniżka. Na LME już przed południem cena miedzi przekroczyła 14,3 tys. USD za tonę i dała inwestorom sygnał do zwiększenia popytu na akcje KGHM-u.

Akcjonariusze lubińskiej spółki mogą mieć powód do zadowolenia także dzięki informacjom opublikowanym na temat chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Australijska firma South32, będąca jej 45-proc. udziałowcem (pozostałe papiery należą do KGHM-u), zaktualizowała swoje szacunki dotyczące występujących tam rezerw rudy miedzi. Na koniec lipca zwiększyła je o 61 proc. w porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2026 r. W efekcie rezerwy rudy miedzi wzrosły do 1,1 mld ton, licząc według Australijskiego Kodeksu Sprawozdawczości Wyników Eksploracji, Zasobów Mineralnych i Rezerw Rud. Dane te dotyczą łącznych zasobów przypisanych kopalni Sierra Gorda.

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Kopalnia Sierra Gorda będzie pracować co najmniej do 2045 r.

W przeznaczonej do wydobycia skale średnia zawartość miedzi wynosi 0,39 proc., molibdenu 0,016 proc., a złota 0,06 grama na tonę rudy. Z kolei całkowita zawartość ekwiwalentu miedzi w rudzie wynosi 0,46 proc. Nowe szacunki mówią też o wydłużeniu pierwotnego okresu eksploatacji złoża Sierra Gorda o około pięć lat, czyli do 2045 r.

Nowe dane są dokładniejsze dzięki szeroko zakrojonym programom wierceń i spełniają oficjalne standardy branżowe. South32 podaje, że w latach 2023–2025 wykonano 200 odwiertów o łącznej długości około 85 tys. metrów. „Ta aktualizacja ukazuje skalę, jakość oraz długą żywotność złoża Sierra Gorda, które – jak się spodziewamy – będzie ważnym źródłem miedzi przez kolejne dziesięciolecia” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Matt Daley, dyrektor generalny South32.

Nowe szacunki przygotowano po lipcowym zatwierdzeniu inwestycji dotyczącej realizacji czwartej linii mielenia rudy w Sierra Gorda. Według South32 dzięki niej ma wzrosnąć produkcja miedzi o około 30 proc. począwszy od 2031 r. Nieco inaczej widzi to KGHM. Koncern szacuje, że roczna produkcja metali, dzięki większej mocy zakładu przeróbczego, wzrośnie o około 20 proc. Ponadto podał koszt tego przedsięwzięcia oszacowany na 725 mln USD (2,7 mld zł). Inwestycja ma być finansowana z instrumentów dłużnych przez firmę Sierra Gorda oraz z jej przepływów operacyjnych. Największe natężenie wydatków przewidywane jest w latach 2027-2028.

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KGHM zapowiada kolejne inwestycje w okolicy Sierra Gorda

Obecnie opublikowane przez South32 szacunki dotyczące Sierra Gorda mogą w kolejnych latach jeszcze wzrosnąć, ponieważ rozpoznane dotychczas złoże prawdopodobnie rozciąga się poniżej już zbadanych warstw. Firma zapowiada też dalszą współpracę z KGHM-em. „Kontynuujemy współpracę z naszym partnerem w ramach joint venture, aby stymulować dalszy wzrost i budować wartość w Sierra Gorda. Obejmuje ona projekt poszukiwawczy Catabela Northeast, w którym odwierty badawcze przecięły znaczną mineralizację miedzi, co podkreśla potencjał przedłużenia żywotności kopalni w przyszłości” – poinformował Daley.

Również KGHM, podczas niedawnej konferencji prasowej dotyczącej wyników za I półrocze, poinformował, że wiąże duże nadzieje z poszukiwaniami i rozpoznaniem kolejnych złóż rud miedzi w pobliżu już eksploatowanych przez Sierra Gordę. W związku z tym realizowany jest m.in. program Catabela Deep, który ma wskazać zasadność wydobycia rud miedzi i molibdenu znajdujących się poniżej już eksploatowanych złóż oraz Catabela Out-Pit, który obejmuje sąsiednie obszary w stosunku do funkcjonującej kopalni.

W bezpośrednim sąsiedztwie obecnej działalności operacyjnej Sierra Gorda jest też zlokalizowany projekt poszukiwawczy Catabela Northeast. KGHM podał, że od 2014 r. zrealizowano tam łącznie 42 otwory rdzeniowe. Potwierdziły one występowanie na badanym obszarze rud miedziowo-molibdenowych. W kolejnych latach planowane są dalsze odwierty. Według KGHM-u projekt Catabela Northeast może przyczynić się do dalszego wydłużenia życia kopalni Sierra Gorda.