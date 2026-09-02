Spadek cen długu nie jest związany wyłącznie z obawami o inflację i wrześniową decyzję Fed. Rynek coraz bardziej niepokoi się również perspektywą konsolidacji fiskalnej w USA. Dodatkowo, w świecie gigantycznych wydatków na infrastrukturę AI, rządy muszą konkurować o kapitał z emisjami obligacji największych korporacji technologicznych. W efekcie na rynku przeważa obecnie ucieczka od ryzyka. Kontrakt terminowy na S&P 500 znajduje się w okolicy wsparcia zlokalizowanego nieco powyżej 7600 pkt.

Reklama Reklama

Wzrost oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w USA lekko umacnia dolara, a kurs EUR/USD schodzi poniżej 1,16. Nieco mocniej traci złoto, które zbliża się do poziomu 4300 USD za uncję. Złoty na tym tle pozostaje relatywnie stabilny, a kurs EUR/PLN utrzymuje się w okolicach 4,33.

Opublikowany wczoraj indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu wypadł nieco słabiej od prognoz, jednak nie miał większego wpływu na sytuację rynkową. Prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp procentowych przez Fed wyceniane jest obecnie na około 70%.

Dziś uwaga inwestorów przesunie się w kierunku raportu ADP, który stanowi przedsmak oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy zaplanowanych na piątek. Dodatkowo wieczorem opublikowana zostanie Beżowa Księga Fed, czyli dokument przedstawiający ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej przez amerykański bank centralny.