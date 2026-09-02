Rentowności testują nowe, wieloletnie szczyty
Obawy dotyczące wzrostu cen ropy i oczekiwania, co do podwyżek stóp procentowych przyczyniły się do wyprzedaży obligacji. Niepokój może utrzymywać się na rynkach.
Aktualizacja:
02.09.2026 06:29
Publikacja:
02.09.2026 06:00
Foto: Bloomberg
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie czynniki, od cen ropy po rozwój AI, doprowadziły do historycznej wyprzedaży obligacji skarbowych.
- Dlaczego analitycy prognozują, że otoczenie dla globalnego rynku długu pozostanie w najbliższym czasie „toksyczne”.
- W jaki sposób rosnące rentowności obligacji stają się zagrożeniem dla globalnej hossy na rynkach akcji.
- Jaką rolę w zawirowaniach rynkowych odgrywają napięcia geopolityczne oraz decyzje banków centralnych.
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