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Rentowności testują nowe, wieloletnie szczyty

Obawy dotyczące wzrostu cen ropy i oczekiwania, co do podwyżek stóp procentowych przyczyniły się do wyprzedaży obligacji. Niepokój może utrzymywać się na rynkach.

Publikacja: 02.09.2026 06:00

Rentowności testują nowe, wieloletnie szczyty

Foto: Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki, od cen ropy po rozwój AI, doprowadziły do historycznej wyprzedaży obligacji skarbowych.
  • Dlaczego analitycy prognozują, że otoczenie dla globalnego rynku długu pozostanie w najbliższym czasie „toksyczne”.
  • W jaki sposób rosnące rentowności obligacji stają się zagrożeniem dla globalnej hossy na rynkach akcji.
  • Jaką rolę w zawirowaniach rynkowych odgrywają napięcia geopolityczne oraz decyzje banków centralnych.
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