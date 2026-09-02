Okienko transferowe na rynku kapitałowym znów jest otwarte. Pierwsze dni września przynoszą nowe informacje kadrowe. Do BM PKO BP dołączył Mateusz Krupa. W przeszłości był on związany m.in. z BM mBanku, gdzie odpowiadał m.in. za strategię rynkową i był także zastępcą szefa analiz. Jeszcze wcześniej Krupa pracował z Noble Funds TFI czy też Erste Securities. Ostatnio Krupa próbował jednak sił w pojedynkę prowadząc m.in. kanał o charakterze analityczno-inwestycyjnym na platformie YouTube. Teraz postanowił on wrócić na rynek, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

Reklama Reklama

W BM PKO BP Krupa ma odpowiadać za obszar „aerospace i defense” zarówno w kontekście polskich spółek, jak również Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynku analityków znów więc zapowiada się nie lada walka o konkurencję. Wystarczy chociażby wspomnieć, że nie tak dawno do Ipopemy Securities dołączył Piotr Zielonka, który przeniósł się z Erste BM. Pewnie w ciemno można zakładać, że w stosunkowo niedługim czasie dowiemy się o kolejnych transferach w branży.