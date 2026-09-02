Z tego artykułu dowiesz się: Jakie będą zmiany w STOXX Europe 600.

Jak radzi sobie kurs XTB i Tauronu.

Czy XTB wejdzie do WIG20.

Co mówi prezes XTB o awansie do indeksu.

Firma STOXX – wiodący dostawca referencyjnych i dedykowanych rozwiązań indeksowych dla globalnych inwestorów instytucjonalnych - ogłosiła dzisiaj nowy skład indeksu STOXX Europe 600. Zmiana dotyczy spółek notowanych na GPW: do indeksu awansuje XTB, a wypadnie z niego Tauron. Zmiany wejdą w życie 21 września.

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Ile warte są akcje XTB i Tauronu

Kurs Tauronu podczas środowej sesji traci 0,4 proc. i ma wartość 8,3 zł. Notowania, po zeszłorocznych zwyżkach, w 2026 r. spadają. W lutym kurs był na poziomie niemal 12 zł. Od tego czasu obniżył się o niemal jedną trzecią. Czy to okazja do zakupu? Średnia cena docelowa z aktualnych rekomendacji dla Tauronu implikuje 15-proc. przestrzeń do zwyżki.

Z kolei notowania XTB podczas środowej sesji spadają o ponad 2 proc. do 178 zł. Nie pomaga im informacja o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję, utrzymującą w mocy karę 20 mln zł nałożoną na XTB za uchybienia, jakich spółka dopuściła się w latach 2022-2023.

Ale dzisiejsza przecena nie zmienia faktu, że kurs XTB od kilku lat porusza się w trendzie wzrostowym. Zwyżki przybrały na sile w lipcu. Jeszcze pod koniec czerwca akcje XTB kosztowały mniej niż 110 zł, a teraz kurs sięga 180 zł. Jest kilkanaście procent powyżej ceny docelowej oszacowanej przez Noble Securities w lipcowym raporcie. W ocenie analityków rezultatom XTB w pierwszym półroczu sprzyjała potężna zmienność na rynkach finansowych, ale trzeba liczyć się z normalizacją zmienności na giełdach, co może wpłynąć na spadek wyników w przyszłym roku.

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Czy XTB awansuje do WIG20

To właśnie XTB jest faworytem analityków do awansu do WIG20 w miejsce Żabki, na którą trwa wezwanie. O komentarz dotyczący możliwego awansu XTB do WIG20 „Parkiet” poprosił prezesa spółki.

- Z perspektywy biznesowej koncentrujemy się na tym, aby stać się największą firmą inwestycyjną w Unii Europejskiej. Z tego powodu dołączenie do indeksu WIG20 nie było dla nas nigdy celem samym w sobie. Akcje XTB są notowane na GPW od ponad 10 lat. Od tamtego czasu ich wycena wzrosła znacząco i to jest dla nas i dla naszych akcjonariuszy prawdziwa miara sukcesu – odpowiada Omar Arnaout, prezes XTB. Dodaje, że z perspektywy rynkowej wejście do indeksu WIG20 oznaczałoby jeszcze większą płynność akcji i większą ekspozycję na globalne fundusze inwestycyjne.

- Już teraz ich zainteresowanie jest z roku na rok coraz większe. Obecnie zdecydowana większość spotkań z inwestorami instytucjonalnymi to spotkania z zagranicznymi podmiotami, co pokazuje też, jak ważnym rynkiem europejskim jest polska giełda – podsumowuje szef XTB.