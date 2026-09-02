Chociaż średni wrześniowy wynik S&P 500 w ostatnich dwóch dekadach jest faktycznie ujemny (-0,5 proc.), to jednak w nieco ponad połowie przypadków (11/20) indeks odnotował... zwyżkę. Tak jak np. w ostatnich dwóch latach. Nawet gdyby z tej listy wyłowić tylko lata wyborów „połówkowych” w USA, to i tak statystyki nie nabierają jednoznaczności. Owszem, cztery lata temu (2022) to właśnie wrzesień, przynosząc przecenę o ponad 9 proc., był punktem kulminacyjnym większego trendu spadkowego, ale poprzednie przedwyborcze przypadki na przestrzeni dwóch dekad były już zdecydowanie lepsze.

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Wrzesień potrafi być problematyczny dla inwestorów, ale na ogół musi się do tego znaleźć odpowiedni impuls. Czy takim bodźcem może być sytuacja na rynku długu? Dojściu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich w okolicę 4,8 procent, czyli poziomu niewidzianego od ponad półtora roku, towarzyszy zachwianie S&P 500, który w momencie pisania tego komentarza jest o krok od testowania kilkutygodniowego minimum. Jako kluczową dla rozwoju wydarzeń we wrześniu traktowałbym położoną jeszcze nieco niżej, w okolicy 7600 pkt, strefę wsparcia wyznaczoną przez górki z początku czerwca i połowy lipca.

Wyceny amerykańskich akcji nie są wygórowane w zestawieniu z prognozowanymi przez analityków zyskami spółek (wyprzedzający P/E poniżej 20 i w pobliżu 10-letniej średniej), choć patrząc na niemal pionową linię przedstawiającą oczekiwany wzrost zarobków można się zastanawiać, czy w tych prognozach nie ma zbyt dużej porcji optymizmu.